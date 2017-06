ENFANTS TRISOMIQUES LG et Anit organisent une soirée spéciale

Par Salim BENALIA -

Non, ils ne sont pas les oubliés de la société. C'est ce que rappelle l'Association nationale pour l'insertion scolaire et professionnelle des enfants porteurs de trisomie 21, Anit. Cette dernière vient d'organiser une soirée spéciale à laquelle était conviée une brochette d'artistes et des stylistes qui ont honoré l'assistance de défilés de mode montrant leurs dernières créations. L'événement caritatif a été soutenu par de prestigieux sponsors, outre Dal Concept en sa qualité de partenaire principal d'Anit, citons El Kendi Industrie du médicament, GMS ou Alliance Assurance. Ces sociétés ont, en adhérant à cette initiative, ainsi prouvé leur valeurs sociétales et leur engagement pour améliorer l'environnement de la communauté. La soirée abritée par l'hôtel Sheraton d'Alger s'était déroulée sous le thème «Le grand Maghreb est dans nos coeurs» un intitulé qui rappelle la fraternité éternelle entre les pays de cette entité, liée par des siècles d'histoire. Et c'est dans cet esprit que les stylistes, notamment Rayan Atlas dont le mérite est de faire voyager le costume algérien au Moyen-Orient, la modéliste tunisienne Olfa Mhaouid, la Marocaine Nouzha El Boury et Eddine Belmehdi qui dessine des robes avec son coeur algérien et ses yeux parisiens, ont habillé leurs mannequins de leurs créations. Des défilés hauts en couleur ont alors révélé tout le talent de ces couturiers. La créatrice marocaine Nouzha a mis en valeur le kaftan qu'elle a voulu aux couleurs d'été. Eddine Belmehdi a pour sa part surfé sur la vague orientale, voire asiatique en recourant aux formes amples et aux tons chatoyants qui évoquent les fleurs du cerisier nippon. A l'instar du cerisier blanc légèrement rosé, tellement répandu au japon. La soirée calée entre le temps du ftour et du shour a été, faut-il le révéler, orchestrée d'une main de maître par madame Assia Belaïd, pour le compte de l'association Anit. Signalons que le chorégraphe Nezar Chergui a savamment accompagné le spectacle vivant offert pour les passionnés de mode. La symbiose entre cet artiste et les modélistes a fait briller de mille feux les mannequins portant les vêtements qui évoquent l'appartenance au Maghreb, vu que la touche tunisienne était évidente et très bien mise en valeur par les modèles se déhanchant en musique sur le podium. A chaque défilé, le spectacle était complet et a su faire passer l'émotion et raconter une histoire commune entre les pays du Grand Maghreb. Les parades de mannequins étaient émaillées de prestations de chanteurs de talent, à l'instar de Tarek El Kolei, Salim Echoui, Chafik Bahou, Amel Zen et Nawel Mebarek. Paroliers et chanteurs au grand coeur ont répondu à l'appel de l'association en vue de la réussite du gala qu'elle a organisé.