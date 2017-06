ANNABA Belle réussite pour les élèves

Par Wahida BAHRI -

Suspense pour ceux du BEM et de plus en plus de stress pour les candidats au bac à Annaba.

Situation vécue chaque année par des milliers d'élèves des classes d'examen. Après une année de cours, de devoirs et de révisions, vint le temps de l'évaluation des connaissances. Dans la galère des épreuves, les candidats tous paliers confondus ont, pour les uns enregistré cette année une belle réussite, alors que les autres sont encore rongés par l'attente des résultats. Entre les uns et les autres, il y a ceux dont le stress se fait de plus en plus sentir. Pour les premiers, les élèves des classes de fin de cycle primaire en l'occurrence, où sur les 12.077 élèves inscrits pour l'examen de fin de cycle primaire 2016/2017 à Annaba, 10.400 d'entre eux ont réussi leur passage au second palier, avec des moyennes entre 7 et 10 sur 10. Ainsi, les résultats d'examen de fin du cycle primaire font ressortir un taux de réussite de l'ordre de 86,39%, apprend-on auprès de la direction de l'éducation de la wilaya de Annaba, avec une moyenne complète de 10/10 pour Merzoug Nour El Houda, une lauréate issue de l'école Benabeda-Salah de Sidi Amar. Par ailleurs, il est à signaler que, comptabilisant les moyennes des trois trimestres plus la moyenne de l'examen de 5e, le taux de réussite pour la wilaya de Annaba est 97, 26%. Avec cette belle réussite la wilaya de Annaba vient de remonter la pente.

Un succès reflétant, notons-le, la stabilité socioprofessionnelle du secteur. Situation retenue sur le compte de la feuille de route, mise en place par Ahmed Layachi, nous dit-on. «Depuis l'arrivée du nouveau DE, le secteur a connu une nette stabilité», se sont accordés à soutenir plusieurs enseignants d'écoles primaires de la commune de Annaba, rencontrés à l'occasion des résultats de 5éme. La majorité de ces éducateurs ont affirmé la volonté du responsable de l'éducation à Annaba, quant au placement de la wilaya de Annaba au-devant. Un challenge qui selon M.M. (KH. L), n'est pas impossible, en témoigne le taux de réussite à la 5éme. Des résultats dus selon l'interlocutrice, à la politique d'écoute, de dialogue et de prise en charge des préoccupations du personnel du secteur. De son côté, le DE de l'éducation de la wilaya de Annaba, satisfait des résultats, mais aspirant à un taux plus élevé, s'est dit avoir encore du chemin à faire, pour atteindre la satisfaction totale. Néanmoins, Ahmed Layachi, n'a pas omis de remercier le personnel éducateur, pour les efforts fournis durant l'année scolaire, permettant à Annaba d'enregistrer un saut aussi qualitatif que quantitatif. Aussi, le commis de l'Etat a remercié les parents, pour l'accompagnement et l'assistance de leurs enfants jusqu'à l'aboutissement de cette belle réussite. Pour les autres, les candidats au BEM, bien que les sujets d'examen aient été à la portée de tous, il n'en demeure pas moins que l'attente et le doute ravagent les neurones. Pour l'heure, en attendant les résultats des épreuves du BEM, prévus le 15 juin, les candidats du bac à Annaba, ne ratent aucune seconde, pour revoir le programme de leur révision. A moins de 24 heures, ils seront 15.452 candidats scolarisés, dont 6425 libres à entamer les 11,12, 13,14 et 15 juin en cours, les épreuves du baccalauréat.

Pour la circonstance, il a été réquisitionné 3 902 encadreurs pour superviser les 15.452 candidats, répartis sur 831 classes, regroupées en 58 centres, pour toute la wilaya de Annaba. Pour le bon déroulement des épreuves, la direction de l'éduction n'a pas lésiné sur les moyens nécessaires et adéquats, pour répondre à un plan d'action, remis à tous les acteurs en charge d'assurer la parfaite tenue de cet examen phare. Dans ce sens, sont tenus d'être au rendez-vous de demain dimanche, les services de l'accompagnement psychopédagogique des candidats, notamment le jour «J». A cet effet, des éléments spécialisés en la matière, des psychologues en l'occurrence, relevant du secteur de la santé et la DAS ont été mobilisés pour assister et prendre en charge et conseiller psychologiquement et pédagogiquement les candidats.