LES URGENCES MÉDICALES À ANNABA PENDANT LE MOIS SACRÉ Un service qui ne désemplit pas

Par Wahida BAHRI -

Depuis les urgences du CHU d'Ibn Rochd, d'Ibn Sina, jusqu'aux urgences de Chétaïbi, en passant par celles d'El Bouni, El Hadjar et Aïn El Beda, le constat est le même dans tous les hôpitaux de la wilaya de Annaba. Assis, les patients de différents âges attendent leur tour pour passer chez le médecin consultant. Les uns souffrent de maladies chroniques tandis que les autres sont ici à cause de troubles digestifs pour avoir abusé de nourriture lors du f'tour. La plupart des patients présentent des problèmes digestifs en raison de l'abus de nourriture ou de mélange de mets de Ramadhan riches en sucre et graisses sans penser aux conséquences. Selon le point de vue donné par Y. A. médecin résident à l'hôpital Ibn Sina de Annaba, «on reçoit surtout des diabétiques, des hypertendus et autres souffrant de cardiopathies, ce sont les malades qui consultent le plus dans ce service», explique le docteur Y.A. Selon les explications apportées par notre interlocutrice, ces patients tiennent à observer le jeûne malgré leur maladie. «Ils ne respectent pas leur régime alimentaire et décalent souvent le moment de prise de médicament, ce qui provoque des dysfonctionnements», fait -elle savoir. L'autre catégorie accueillie durant le mois de Ramadhan est celle des blessés suite à des accidents de la route. Des accidents qui surviennent surtout quelques minutes avant El Adhen du Maghreb. Les conducteurs roulent à la grande vitesse, pour arriver avant la rupture du jeûne. Les dernières minutes d'avant le f'tour sont fatidiques pour des centaines de personnes, victimes d'accidents de la route, occasionnant le plus souvent des décès, que les automobilistes auraient pu éviter. Dans ce sens, il est à noter que depuis le début du mois sacré, pas moins de 20 accidents ont été signalés sur l'ensemble du réseau routier de toute la wilaya de Annaba, n'occasionnant, Dieu merci, que des blessés et des dégâts matériels. Au motif de ce constat, l'excès de vitesse. Ce dernier, premier facteur d'accidents, notamment durant le mois sacré, où des centaines de victimes entre morts et blessés, sont évacuées aux urgences de différentes structures hospitalières de la wilaya de Annaba. Les services des urgences des hôpitaux de la wilaya de Annaba, accueillent également les victimes d'agressions à l'arme blanche un phénomène qui, en dépit du net recul, demeure néanmoins toujours d'actualité. On rappellera dans ce sens, le cas de l'agression mortelle perpétrée par un délinquant sur son voisin, la semaine dernière à la localité de Sidi Salem, où la victime succombera à ses blessures aux urgences d'Ibn Rochd de Annaba. Ce service, qui reçoit durant le mois de Ramadhan une moyenne de 200 à 300 différents cas notamment, ceux des maladies chroniques et des intoxications alimentaires, nécessitant un traitement urgent, selon un médecin de ce service. Il faut dire que le mois sacré est le mois de tous les écarts et de toutes les légèretés. En effet, se souciant peu de la qualité, les gens sont souvent séduits et attirés par les prix des produits étalés sur les marchés au mépris des conditions d'hygiène, le patient n'est autre que ce consommateur indélicat. Ce dernier, ne mesurant pas les dangers générés par des produits impropres à la consommation, met sa vie en danger. A défaut d'une prise en charge sanitaire urgente et adéquate, les intoxications alimentaires sont souvent mortelles.