RELATIONS BILATÉRALES, LIBYE, SAHEL,... Ce que se sont dits Bouteflika et macron

Par Walid AÏT SAÏD -

Le président de la République Abdelaziz Bouteflika s'est encore une fois entretenu au téléphone avec son homologue français Emmanuel Macron. Ce dernier a fait part à Bouteflika de «son attachement et sa volonté de construire un rapport d'amitié et de confiance avec l'Algérie, partenaire stratégique pour la France». Par ailleurs, d'après la présidence française, les deux dirigeants ont notamment fait le point sur le dossier Libye et le dossier sahélo-saharien.. Des dossiers qu'ils ont convenu d'étudier plus profondément lors de la visite d'Etat que doit effectuer dans les prochaines semaines en Algérie le président français. Les deux chefs d'Etat s'étaient déjà parlé au téléphone le 18 mai dernier, soit quelques jours après l'installation officielle de Macron à l'Elysée. Le 8e président de la Ve République avait informé son homologue algérien de son déplacement au Mali. «Je lui ai fait part (...) de mon souhait de pouvoir en parler avec l'Algérie de manière très franche» avait-il dit. Au cours de cet entretien, les deux présidents avaient en effet évoqué de manière directe le développement des relations bilatérales entre les deux pays ainsi que le renforcement de la lutte contre le terrorisme et l'instauration de la paix dans la région du Sahel.