LA DATE EXACTE N'A PAS ENCORE ÉTÉ ANNONCÉE Macron prochainement en Algérie

Ce déplacement du nouveau président français s'annonce d'ores et déjà historique. Emmanuel Macron, que beaucoup considèrent comme un «ami de l'Algérie», devrait aller plus loin que François Hollande...

Macron à Bouteflika: j'arrive! En effet, l'Elysée annonce que le président français effectuera prochainement une visite en Algérie. «Le président français, Emmanuel Macron, effectuera dans les toutes prochaines semaines une visite en Algérie», a indiqué jeudi la présidence française en précisant que cette visite a été décidée lors d'un entretien téléphonique qu'ont eu, jeudi dernier, les deux chefs d'Etat. La date de cette visite n'a pas encore été révélée, mais cela ne devrait pas trop tarder! Néanmoins, ce déplacement du nouveau président français s'annonce d'ores et déjà historique. Il devrait aller dans la continuité des relations «exceptionnelle» qu'ont tissé les deux pays lors du quinquennat de François Hollande, ce qui avait notamment boosté la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Emmanuel Macron, que beaucoup considèrent comme un «ami de l'Algérie», devrait aller plus loin que François Hollande, notamment en ce qui concerne la question inévitable de la mémoire. Le nouveau chef d'Etat français avait d'ailleurs annoncé la couleur, en février dernier, lors d'une visite en Algérie alors qu'il n'était encore que candidat! Considéré seulement comme un «outsider», il avait eu le courage de qualifier la colonisation comme étant un «crime contre l'humanité». «La colonisation fait partie de l'histoire française! C'est un crime, un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant nos excuses à l'égard de ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes», avait déclaré celui qui allait devenir le 8e président de la Ve République. Une déclaration qui avait fait polémique de l'autre côté de la Méditerranée mais qui avait ouvert le débat sur une plaie qui empêche de se tourner complètement vers l'avenir! Macron est déjà allé plus loin que ses deux prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande. En Algérie, le premier avait reconnu «des fautes et des crimes impardonnables», tandis que son successeur avait dénoncé «les souffrances que la colonisation a infligées au peuple algérien». Macron pourrait donc sceller la paix des mémoires en présentant comme, il l'avait laissé entendre, les excuses de la France! On n'en est pas encore là, mais cette visite s'annonce des plus capitales entre les deux pays qui doivent faire face à des défis communs, particulièrement sécuritaires avec la menace terroriste, l'instabilité régionale au Moyen-Orient, au Machrek et au Sahel. La France, comme d'ailleurs les autres grandes nations du monde, misent beaucoup sur l'expérience de l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme, mais aussi sur ses traditions diplomatiques pour régler «pacifiquement» les conflits qui minent la région. Les défis économiques sont aussi un dossier «épineux» qui attendra Macron à Alger. Car, malgré le fait que depuis 2012 le ciel se soit éclairci entre Alger et Paris en matière de relations politiques, l'économie n'a pas suivi. Les investissements français en Algérie ont connu une inquiétante baisse. Ce que n'avait pas omis de noter en avril dernier l'ex-Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal à l'ex- Premier ministre français Bernard Cazeneuve, qui effectuait une visite d'adieu en Algérie. «Je dois relever l'inquiétante tendance baissière du niveau des investissements français en Algérie durant consécutivement les trois dernières années, s'inscrivant ainsi en contradiction par rapport à notre ambition commune de partenariat stratégique, singulièrement dans le secteur industriel», avait mis en avant Abdelmalek Sellal. Le jeune président Français, qui sera certainement accompagné par une forte délégation d'hommes d'affaires devra ainsi ramener dans ses valises des projets concrets pour séduire Alger...