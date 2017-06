LIGNE FERROVIAIRE OUED AÏSSI-TIZI OUZOU Le tronçon opérationnel

Par Kamel BOUDJADI -

Longtemps attendue, la ligne ferroviaire rénovée n'a vu le jour qu'après plusieurs années de retard

D'autres projets importants seront hélas touchés par les mesures d'austérité.

Finalement, la crise financière que traverse le pays risque bien de se répercuter sur les projets inscrits pour la wilaya de Tizi Ouzou. C'est ce qui a été révélé ce jeudi par le ministre des Travaux publics et des Transports Abdelghani Zaâlane. L'austérité aura donc raison de certains projets. Du moins pour ce qui concerne le transport et le réseau routier.

Ainsi, l'on saura que le projet de téléphérique qui reliera la ville des Genêts à Redjaouna, localité située sur les hauteurs, ne sera pas réalisé de si tôt. Une bonne partie de ce réseau de transport sera abandonnée, alors qu'une infime partie sera terminée. Finalement, seul le tronçon reliant la gare multimodale de Bouhinoun au centre-ville de Tizi Ouzou sera réalisé. Aussi, la non-réalisation du tronçon reliant la ville des Genêts à Redjaouna fait perdre au projet toute son «âme». Initialement, le projet de téléphérique a été décidé car effectivement la localité de Redjaouna qui abrite une bonne partie du CHU de Tizi Ouzou est située sur les hauteurs difficilement accessibles via les transports terrestres. Le tronçon choisi actuellement pour la poursuite des travaux, n'est d'aucune utilité et peut même paraître comme une dépense inutile en ces temps d'austérité. La ville de Tizi Ouzou n'a pas besoin d'être reliée par un téléphérique à la gare multimodale. D'ailleurs, ajoutent les techniciens connaissant le domaine, ce n'est pas le rôle d'un téléphérique, étant donné que cet axe est situé sur un relief plat.

Cependant, le projet qui risque d'avoir des retombées sur le développement de la wilaya s'il venait à être amputé, est sans nul doute, la pénétrante qui la reliera à l'autoroute Est-Ouest. Celle-ci fait partie des projets qui vont être amputés selon le ministre, car pour le moment seule une dizaine de kilomètres sera réceptionnée. L'autre partie de l'autoroute qui était prévue sera, ajoute le ministre, réalisée par tranche selon la disponibilité financière. De ce fait, les incidences de l'amputation de ce projet seront grandes sur le développement de la wilaya car la liaison avec l'autoroute Est-Ouest est très indispensable.

Par ailleurs, la visite du ministre Abdelghani Zaâlane n'aura pas apporté que de mauvaises nouvelles. Sa visite a été l'occasion de l'inauguration d'un autre projet très important pour le développement de la wilaya, à savoir, la ligne ferroviaire qui relie Oued Aïssi à Tizi-Ouzou. En effet, celle-ci est désormais opérationnelle depuis hier vendredi. Elle reliera par voie ferrée, toutes les communes du versant est et nord-est de la wilaya à l'ancien réseau ferroviaire mis en service il y a deux mois. Longtemps attendue, la ligne ferroviaire rénovée n'a vu le jour qu'après plusieurs années de retard. Des oppositions et des inconvénients relatifs au relief difficile ont failli avoir raison de ce projet, n'était-ce la ténacité de beaucoup de responsables et des walis qui se sont succédé à la tête de la wilaya. Aujourd'hui, après l'inauguration de ce tronçon, beaucoup de citoyens espèrent le passage au transport ferroviaire de marchandise. Etant une zone d'activité très «active» justement, et après la transformation du seul projet de port sec en guerre intercommunale, Oued Aïssi pourrait bénéficier de wagons de transport de marchandises qui pourraient aider les investisseurs qui souffrent devant les ports.