DES MÉDAILLES LEUR ONT ÉTÉ DÉCERNÉES PAR LE PRÉSIDENT Artistes et intellectuels aux anges

Par Madjid BERKANE -

Salut l'artiste! semble dire le président

Chose promise chose due. Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a honoré comme il l'a promis il y a un peu plus d'un mois, à l'occasion de la célébration de la Journée du savoir, une autre liste d'artistes, d'intellectuels et hommes de lettres de la médaille de l'ordre du Mérite national à l'occasion de la Journée nationale de l'artiste correspondant au 8 juin. Telle la fois précédente, les personnalités honorées au nombre de 47 cette fois-ci, ont été conviées à une soirée-gala en ce mercredi à l'opéra d'Alger. Représenté à cette occasion par le président du Conseil de la nation Abdelkader Bensalah et le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune, ces derniers ont remis au nom du président de la République, tour à tour, les médailles «Ahid, Djadir et Achir» aux artistes et intellectuels concernés. La cérémonie s'est déroulée par ailleurs en présence de la nouvelle équipe du gouvernement, des familles et proches des personnalités honorées. Débutant par la remise des médailles de l'ordre du Mérite national au rang «Ahid», le secrétaire général à la présidence en charge du dossier de la remise des médailles Mohamed Salah Okka, a appelé les noms de 12 personnalités entre décédées et celles encore en vie. Ont été concernées par cette médaille parmi les personnalités décédées: l'historien Mahfoud Kaddache, le chanteur chaâbi Dahmane El Harrachi, le compositeur et musicien Maâti Bachir, le chanteur Khelifi Ahmed, le comédien Hassan El Hassani dit Boubegra, le réalisateur Mustapha Badia, le chanteur des Aurès Aïssa El Djarmouni, le comédien Ahmed Ayad dit Rouiched.

Dans la même catégorie, mais parmi les personnalités encore en vie, Mohamed Salah Okka a appelé les noms du grand écrivain Rachid Boudjedra- ce dernier s'est absenté à la cérémonie -, la grande chanteuse Fettouma Lemitti dite Seloua et la comédienne Nouria. Face à une assistance des plus ravies en cette soirée ramadhanesque, le secrétaire général à la Présidence a appelé en outre une autre liste de 32 noms pour recevoir la médaille du Mérite national au rang «Djadir».

Composée également de personnalités décédées et encore en vie, on peut citer entre autres parmi celles décédées: l'écrivain Abdelhamid Benhadouga, le journaliste et auteur Tahar Djaout, la grande chanteuse Saliha Essaghira, le maître de la chanson kabyle Chérif Kheddam, celui du chaâbi El Hachemi Guerrouabi, le comédien Hadj Abderrahmane dit inspecteur Tahar, son acolyte Yahia Ben Mebrouk dit Apprenti, les dramaturges Abdelkader Alloula et Azeddine Medjoubi...etc.

Passant aux personnalités encore en vie, le même responsable a appelé les noms de la romancière Ahlam Mostaghanemi, les chanteurs Rabah Dariassa, Hamedi Benani, le cinéaste Merzak Allouache, le comédien Mohamed Adjaïmi, la comédienne Bahia Rachedi...etc. Pour ce qui est de la médaille du Mérite national au rang «Achir» remise exclusivement à titre posthume à trois artistes, elle concerne respectivement l'icône de la chanson raï cheb Hasni, la star de la chanson chaoui Ketchou, ainsi que la chanteuse Zoulikha. Lisant auparavant, avant le début de la cérémonie de remise des médailles, un texte pour l'occasion, le ministre de la Culture Azeddine Mihoubi, a tenu à affirmer que le président de la République a pu rétablir le rôle et la valeur de l' artiste en Algérie. «Nous pouvons affirmer aujourd'hui fièrement que l'artiste est estimé à sa juste valeur sous le règne de Abdelaziz Bouteflika. Ces médailles sont la parfaite illustration», a-t-il indiqué, en rendant un vibrant hommage au président. Chargée de son côté par toutes les personnalités honorées en cette soirée pour parler en leur nom, l'écrivaine Ahlam Mostaghanemi a tenu à rendre un grand hommage au président de la République. «Bouteflika aime les artistes et les intellectuels, parce que lui aussi est un homme très cultivé et un intellectuel. Le président Bouteflika est très ouvert sur la littérature nationale et internationale. Il ne cesse de demander après les dernières publications des écrivains. Un hommage de sa part ne peut être que dans l'ordre des choses», a-t-elle affirmé. Mostaghanemi a tenu aussi à mettre en valeur par la même occasion le rôle de l'artiste dans l'épanouissementn d'un pays. «Un pays peut être aussi connu, reconnu et estimé à l'échelle mondiale grâce aux artistes. Nous avons dans l'histoire des exemples frappants dans ce sens», a-t-elle ajouté. L'artiste n'est pas exigeant selon l'auteure de la Mémoire du corps. «L'artiste n'a besoin que d'une considération et d'une main tendue pour réaliser ses rêves. Les rêves de l'artiste ne sont pas indissociables de ceux de la patrie. Le bonheur de l'artiste n'est complet que lorsque son pays est heureux et épanoui», a enchaîné la romancière la plus connue et lue dans le Monde arabe sous les applaudissements ininterrompus de l'assistance. A noter par ailleurs que la cérémonie de la remise des médailles du Mérite a vu en cette soirée de mercredi la révélation de deux timbres postaux conçus par Algérie poste à l'effigie de deux icônes de la chanson algérienne, en l'occurrence Warda el Djazairia et Fadhila Dziria. La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies, et du Numétique, Houda Imane Feraoun et le ministre de la Culture, Azeddine Mihoubi, ont signé sur place le document portant l'établissement de ces deux timbres et leur vente. La fin de la cérémonie a été marquée par un gala artistique à l'honneur des présents.