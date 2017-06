LES RÉSULTATS DE L'EXAMEN DE 5E CONNUS 89,38% de taux de réussite

Par Massiva ZEHRAOUI -

L'examen qui marque la fin du cycle primaire enregistre un taux de réussite assez satisfaisant.

Le taux de réussite a ainsi atteint 89,38% à l'échelle nationale, et 93,91% après le rachat.

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, a par ailleurs souligné sur son compte Facebook, qu'en «additionnant les moyennes des trois trimestres et la moyenne obtenue à l'examen, le taux de passage pour l'année scolaire 2016-2017 est de 93,91%».

Le nombre de candidats à avoir subi les épreuves de l'examen de 5e cette année a avoisiné 760.652 élèves, dont 48% de filles, augmentant de 55.192 candidats par rapport à la précédente session.

Il est à préciser que le taux de réussite a lui aussi connu une nette hausse si on le compare à celui de 2016, où il était de 79,99%. Nouria Benghabrit avait annoncé le jour de l'examen à partir de Béchar, que le taux de réussite était estimé à près de 90%. C'est donc sans grande surprise que cette année encore, l'examen qui marque la fin du cycle primaire enregistre un taux de réussite assez satisfaisant.

Les résultats de ce dernier atteignent de façon générale la barre des 70% à travers les différentes wilayas du pays, certaines régions où des établissements ont affiché un taux de 100%. Pour rappel, des changements ont été opérés depuis trois ans, sur les étapes de déroulement de l'examen de 5e, qui était auparavant organisé en 6e année. Aussi, contrairement aux années précédentes, le nombre d'épreuves a été réduit de façon à ne laisser que les matières dites essentielles, à savoir, les langues arabe et française et les mathématiques. Par ailleurs, pour la deuxième année consécutive, les élèves ont passé les épreuves de 5e dans leurs établissements d'origine. Cette option a été adoptée afin de ne pas perturber et déstabiliser l'élève. Autant de facteurs qui ont contribué à maintenir, ces dernières années ce fort taux de réussite.Enseignants comme élèves ont affirmé que les sujets lors de cette session étaient largement à la portée de tous. Parmi ceux qui n'ont pas eu la chance de réussir à cet examen, beaucoup ont eu une deuxième chance grâce au système du rachat, qui consiste à calculer la moyenne de l'examen plus la moyenne générale, le tout, divisé par deux. Le ministère de l'Education avait affirmé quelques jours après la tenue des épreuves que tout s'est déroulé comme prévu ce jour-là, notamment suite aux rumeurs de fuite des sujets lors de la première épreuve de la matinée. Ce qu'a aussitôt démenti le département concerné, affirmant que les sujets ont été diffusés sur les réseaux sociaux, 20 minutes après le début de l'épreuve et que par conséquent, il n'y a pas eu fuite de sujets. Pour rappel, quelque 760.652 candidats ont été répartis sur plus de 13.000 centres d'examen, et encadrés par 160.880 enseignants. Ils ont été examinés sur trois matières qui sont: la langue arabe et les mathématiques durant la matinée, et la langue française dans l'après-midi. Nouria Benghabrit avait donné le coup d'envoi du début de ces épreuves depuis la wilaya de Béchar. Par ailleurs, soulignons que les épreuves de l'examen fatidique du bac auront lieu demain et dureront cinq jours, les résultats eux seront rendus publics avant le 16 juillet. La ministre a une nouvelle fois rassuré que toutes les mesures nécessaires pour le bon déroulement ont été prises.

Pour ce qui est du brevet de l'enseignement moyen (BEM), ils seront connus le 25 du mois courant.