GAÏD SALAH EN VISITE DANS LA 1ÈRE RÉGION MILITAIRE "Les efforts de l'armée ont payé"

Par Brahim TAKHEROUBT -

Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a indiqué hier que les efforts fournis par les unités de l'armée stationnées sur le territoire national ont payé en termes de stabilité, de sérénité et de sécurité du pays. «La sérénité, la stabilité et la quiétude dont jouissent notre pays et notre peuple, sont le fruit palpable de ces efforts laborieux que l'ANP ne cesse de consentir, aux côtés des différents corps de sécurité, pour protéger l'Algérie (...)», a déclaré le chef d'état-major de l'ANP lors de sa visite à la 1ère Région militaire. Le vice-ministre de la Défense nationale a affirmé que le pays de par ses moyens, sa superficie et son histoire a besoin d'une armée forte pour relever ses défis et préserver le legs. «L'Algérie, grande avec son histoire et sa géographie, et qui ne cesse d'aspirer à un avenir digne de cette histoire et de cette géographie, mérite de son armée d'être toujours à la hauteur des enjeux qui s'imposent avec force», a-t-il souligné. A ce titre, il a relevé les mesures prises durant ce mois sacré de Ramadhan pour permettre au peuple algérien d'«observer son devoir de jeûne dans un climat de quiétude et de sécurité» et qu'il n'est pas question de manquer de vigilance. «Ce mois dont les finalités et les nobles valeurs sont en discordance totale avec toute sorte de relâchement et de laisser-aller», a-t-il lancé à l'endroit des éléments de l'armée à qui il a d'ailleurs rappelé qu'ils doivent être conscients que l'ampleur des enjeux devant être remportés et la nature des défis devant être affrontés exigent d'oeuvrer sans relâche à acquérir les plus hauts degrés de disponibilité combative et opérationnelle, et la totale foi en le bon accomplissement des missions assignées». A l'entame de sa visite, le général de corps d'armée a procédé à l'inspection de la 12ème Division d'infanterie mécanisée à Djelfa où il a suivi, après la cérémonie d'accueil, en compagnie du général-major Habib Chentouf, commandant de la 1ère Région militaire, une retransmission en direct du champ de tirs et de manoeuvres, d'un exercice de tirs réels, exécuté par une unité organique de la Division. «Nous considérons que la 12ème Division d'infanterie mécanisée est l'une des grandes unités de combat, digne de réaliser davantage de maturité opérationnelle et de virtuosité combative», a-t-il fait valoir.