USAGE DES RÉSEAUX SOCIAUX PAR LES MILITAIRES Les mises en garde de l'armée

Par Ikram GHIOUA -

Dans son dernier numéro, la revue El Djeich a sensibilisé les militaires sur les dangers que peut représenter l'usage irréfléchi des réseaux sociaux par les militaires.

Cette mise en garde se veut comme une instruction visant à avertir sur les dangers de la cybernétique notamment Facebook. L'institution militaire cherche à protéger la vie de ses soldats, lesquels sont priés de ne pas s'exposer sur les réseaux et notamment de préserver l'image de l'Armée nationale populaire. L'institution militaire à surtout prévenu sur la publication des informations relatives à l'institution ou sur des militaires. Mais aussi sur certaines enquêtes et opérations qui peuvent mettre l'ANP dans une situation délicate. L'institution évoquera aussi la publication des photos de terroristes abattus lors des ratissages ce qui peu nuire à l'intégrité de l'ANP. Il est vrai qu'on a assisté depuis un moment à la publication de certaines images de terroristes abattus sur les réseaux sociaux ce qui n'a pas été apprécié par les utilisateurs et donné l'occasion aux ennemis de mettre en doute la moralité des soldats. C'est un appel à la prudence pour ne pas en abuser et surtout de ne pas en faire l'essentiel. Ainsi, sous le thème «la diffusion du secret professionnel peut mettre en danger la vie du soldat», la revue El Djeich a souhaité sensibiliser les soldats, les plus jeunes en particulier à éviter de diffuser les photos des opérations de ratissage et ceux des militaires, comme cela s'effectue actuellement. L'institution appelle au bon usage de ce moyen de communication avec modération dans l'intérêt de l'ANP et à ne pas en douter dans l'intérêt de la sécurité du pays. La revue a également noté que les Algériens sont les plus nombreux à utiliser les réseaux sociaux, comme Facebook dans la région contrairement à Twitter et autres réseaux qui sont peu utilisés par les Algériens. Ces derniers demeurent numéro un dans le Maghreb et le Monde arabe dans l'usage des réseaux sociaux a fait remarquer la revue, qui ajoute que l'institution militaire avait organisé plusieurs séminaires et conférences sur les risques d'une mauvaise utilisation de ces réseaux. Dans cette même communication, la revue avertit également sur la diffusion des opinions personnelles politiques ou stratégiques des militaires qui n'est pas forcément celle de l'institution militaire, qui juge entre autres que ce fait peut nuire à la réputation de l'ANP. L'institution militaire n'interdit pas l'accès aux réseaux sociaux, mais avertit sur les conséquences pouvant être néfastes et d'un mauvais usage, d'ailleurs dans ce cas des sanctions seront prises à l'encontre des soldats indisciplinés. Ça va de la prison ferme à la radiation ou la dégradation. En un mot, l'institution militaire veut préserver «le droit de réserve».