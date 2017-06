PROGRAMME POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRICOLE L'UE "offre" 10 millions d'euros à l'Algérie

Par Massiva ZEHRAOUI -

La mise en application du programme se fera sur le court terme, s'étalant sur une durée de quatre années

Le coût de ce programme qui est le fruit d'un partenariat avec l'Union européenne, est estimé à 20 millions d'euros.

L'Observatoire national des filières agricoles et agroalimentaires (Onfaa), veut propulser l'économie agricole algérienne. Cette organisation compte faire profiter l'Algérie de son vaste programme d'appui au secteur de l'agriculture. Ce projet qui est le fruit d'une étroite collaboration avec l'Union européenne a en ligne de mire, la diversification de l'économie agricole et agroalimentaire algérienne. Le coût de celui-ci est estimé à pas moins de 20 millions d'euros supportés à parts égales entre les deux parties «10 millions d'euros par l'Algérie et 10 millions d'euros par l'Union européenne». La mise en application du programme en question se fera sur le court terme, s'étalant ainsi sur une durée de quatre années.

Prévu dans les wilayas de Aïn Témouchent, Laghouat, Sétif et Tlemcen, il touchera trois filières stratégiques qui sont, le maraîchage, les dattes pour la zone Sud, représentée par les wilayas de Biskra et d'El Oued, ainsi que l'huile d'olive, pour la zone de la vallée de la Soummam, comme l'a relevé un document de l'Office national des filières agricoles et agroalimentaires. Le programme a été entamé le 4 septembre 2016, dans sa première phase il était question de diagnostics territoriaux participatifs réalisés dans ces quatre wilayas pilotes. Un premier plan de travail annuel décrivant les activités pour l'année en cours a pu être établi. Il faut savoir qu'un autre programme de coopération bilatérale entre l'Algérie et l'Union européenne initié dans le cadre du Programme d'action pilote pour le développement rural et de l'agriculture en Algérie (PAP-Enpard-Algérie), a été amorcé le 10 avril de cette année à Alger.

Des responsables de cet organisme ont affirmé que cet appui traduit la bonne volonté de l'UE à renforcer et à consolider ses rapports avec l'Algérie.

L'Observatoire national pour les filières agricole et agroalimentaire Onfaa, a été instauré dans le cadre d'un projet de jumelage européen en appui au ministère de l'Agriculture et du Développement rural et sous l'égide du programme de l'Unité du programme d'appui à la mise en oeuvre de l'Accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne. Mise en place en 2014, et installée au sein de l'Institut national de la recherche agronomique d'Algérie (Inraa, sis à El Harrach) l'Onfaa est chargé de la mission d'assurer une meilleure connaissance du secteur agricole et agroalimentaire grâce à la collecte et la diffusion de données et d'informations liées aux différentes filières. Cet organisme a permis d'enrichir le secteur agricole à travers un outil fournissant des informations sur les prix et les marchés agricoles ainsi que d'aide à la décision. Il est aussi question du suivi de l'activité des filières stratégiques comme à l'image des céréales, de la pomme de terre et du lait. Il s'agit, pour ces filières, d'observer l'ensemble des segments, à savoir: les intrants, la production, la mise en marché, la transformation, la distribution et la consommation.

D'un autre côté, l'Observatoire doit porter sur l'environnement économique des filières: marché mondial, normes techniques et commerciales, dispositions réglementaires régissant les échanges commerciaux. L'Observatoire a ainsi un rôle spécifique et unique de centre de ressources et de coordination des institutions avec pour perspective, d'appuyer la diffusion d'informations utiles au pilotage économique et à la régulation des marchés auprès des pouvoirs publics et des acteurs des différentes filières.