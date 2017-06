POUVOIR ET DOUBLE NATIONALITÉ Les hauts fonctionnaires ont 30 jours pour choisir

Par Salim BENALIA -

Choisir c'est renoncer! C'est ce que semble rappeler Abdelmadjid Tebboune en sa qualité de Premier ministre aux porteurs de la double nationalité et qui détiennent de hautes fonctions au sein de l'Etat algérien. Ces responsables qui ont une seconde nationalité en sus de leur nationalité algérienne ont, désormais, 30 jours pour se définir; c'est-à-dire résoudre leur dilemme kafkaïen: être ou ne pas être un col blanc dans les hautes sphères de décision du pays. Les concernés ont jusqu'au 10 juillet prochain, date butoir, pour présenter une déclaration sur l'honneur les engageant à se défaire de leur seconde citoyenneté. Abdelmadjid Tebboune a, à ce titre, expressément paraphé un décret exécutif présentant le spécimen de déclaration à remplir par pas moins de 15 responsables dans les hautes institutions de l'Etat ou une fonction politique. Ces derniers ont à prouver leur nationalité algérienne exclusive. Toute fausse déclaration sera passible de poursuites pénales, est-il stipulé. La déclaration est à déposer auprès du président de la Cour suprême, et tout responsable cumulant une autre nationalité avec la nationalité algérienne est appelé à quitter son poste. Parmi ces postes névralgiques citons: le président du Sénat, le président de l'APN, le Premier ministre, le président du Conseil constitutionnel. La liste comprend également les membres du gouvernement, le secrétaire général du gouvernement, le premier président de la Cour suprême. Figurent dans ce lot le président du Conseil de l'Etat, le gouverneur de la Banque d'Algérie, le responsable des appareils de sécurité, le président de la Haute Instance indépendante de surveillance des élections (Hiise) le chef d'état-major de l'ANP, le chef des forces armées, les chefs de régions militaires et tout autre haute fonction militaire définie. La question de la détention de la double nationalité et l'incompatibilité de ce statut de privilégié avec l'exercice de hautes fonctions au sein de l'Etat a suscité un large débat. Selon le garde des Sceaux Tayeb Louh, le décret répond au principe d'équité et d'égalité entre les citoyens en matière d'accès aux hautes fonctions de l'Etat. Les hauts fonctionnaires sont donc sommés de renoncer à la double nationalité.