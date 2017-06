DÉBUT AUJOURD'HUI DE L'EXAMEN le bac par les chiffres

Par Madjid BERKANE -

Pourvu que ça marche semble dire ce candidat...

L'examen du bac va se dérouler dans 2518 centres d'examen à travers le territoire national. Pour les sécuriser, la Dgsn a mobilisé 15.000 policiers.

L'examen du bac n'est pas seulement important par rapport à sa valeur dans la société, mais il l'est aussi eu égard aux chiffres inhérents et au nombre de secteurs qu'il mobilise. Parlant des chiffres, il y a plus de 761.000 candidats qui vont se présenter au bac ce matin à travers tout le territoire national. Sur le total des élèves candidats il y a 491.298 scolarisés et 270.403 candidats libres, soit 35,50%. Le nombre des filles inscrites à ces épreuves représente 54,71%. L'examen va se dérouler dans 2518 centres d'examen. Les épreuves du bac c'est aussi la mobilisation de policiers. A cet effet, la Dgsn a prévu 15.000 éléments. La Gendarmerie nationale va être elle aussi concernée par ces épreuves. Elle interviendra pour sécuriser les alentours des centres d'examens. Partie intégrante dans le dispositif de sécurisation du bac, la Gendarmerie nationale va aussi mobiliser des brigades au niveau du centre de la prévention et de lutte contre la cybercrimnalité. Le directeur dudit centre, le colonel Djamel Berdjem, a indiqué récemment au forum du journal Echaâb que «des brigades vont veiller sans interruption sur la surveillance des réseaux sociaux». La Protection civile va mobiliser aussi de son côté des centaines de ses éléments. Ils seront en faction à l'intérieur des centres d'examen pour parer à toute éventualité en cas de malaise d'un quelconque candidat. C'est parce que le bac avait été entaché l'année dernière de fraude et de fuite de sujets, le ministère de l'Education en collaboration avec ses partenaires va doter tous les centres d'examen de centaines de brouilleurs et d'appareils objets de détection de métaux et électroniques. Le ministère de l'Education nationale n'a pas communiqué le nombre exact de ces appareils. De plus, il a mobilisé des milliers d'enseignants et autres encadreurs et agents administratifs pour veiller au bon déroulement de l'examen. Par ailleurs et toujours dans le cadre de la sécurisation de l'examen du bac, Nouria Benghabrit a précisé il y a quelques jours sur les ondes de la Radio nationale «que la sécurisation du bac a commencé très tôt cette année. Elle a débuté par la remise à niveau de la structure de l'Office national des examens et concours (Onec) qui n'était pas bien sécurisée par le passé. Celle-ci est en ce moment parfaitement sécurisée», a fait observer Benghabrit. Poursuivant son exposé, Nouria Benghabrit a indiqué en outre «que la Gendarmerie nationale a élaboré pour la circonstance un plan de sécurité spécial pour ces examens en mobilisant les moyens humains et matériels pour le bon déroulement des épreuves. Les centres d'impression des sujets des épreuves seront ainsi sécurisés et les brigades de la sécurité routière de la Gendarmerie nationale renforcées au niveau des différentes routes nationales, communales et de wilayas, notamment celles débouchant sur les zones urbaines avant et pendant le déroulement des examens», a affirmé la ministre. Concernant la tâche des services de la police, Nouria Benghabrit a indiqué que le dispositif de mobilisation des services de la police «consiste en la sécurisation des régions urbaines à travers l'ensemble du territoire national, et comporte des mesures sécuritaires pragmatiques visant à garantir la fluidité routière et faciliter le trafic au niveau des grands axes menant vers les centres d'examen, outre les équipes de sécurité spécialisées chargées de l'escorte et la sécurisation des sujets et les copies vers les centres de correction». Il faut rappeler que l'examen du baccalauréat de 2016 a été marqué par l'organisation d'une deuxième session suite à la fuite des sujets notamment dans la filière des sciences expérimentales nécessitant une réorganisation partielle des examens. Le taux de réussite en 2016 était de 49,79% pour les candidats scolarisés et de 33,7% pour les candidats libres. Le taux de réussite pour cette année est attendu à ce qu'il soit meilleur. L'année scolaire est passée presque sans aucun incident notable.



Plus de 1500 policiers mobilisés à Alger

La sûreté de la wilaya d'Alger a déployé 5718 policiers pour la sécurisation des examens de fin d'année dont 1 567 policiers mobilisés pour le baccalauréat, au niveau de 166 centres d'examen, a indiqué un communiqué de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn). En prévision de cet examen national qui se déroulera du 11 au 15 juin 2017, les services de la wilaya d'Alger ont pris toutes les dispositions sécuritaires et préventives afin d'assurer la sécurité dans les centres d'examen en mobilisant 1 567 policiers, précise la même source. Ce dispositif sécuritaire, soutenu par des moyens humains, matériels et techniques, a été mis en place en coordination avec les services du ministère de l'Education nationale représentés par les directeurs qui supervisent cette opération.