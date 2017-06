AHMED OUYAHIA À LA CLÔTURE DE LA 3E SESSION DU CONSEIL NATIONAL "Je n'ai pas critiqué Sellal"

Par Mohamed BOUFATAH -

Ahmed Ouyahia lors du conseil national du RND

Le patron du RND a démenti l'information selon laquelle le coordinateur de Tizi Ouzou, Tayeb Mokadem, a été exclu du parti.

Intervenant hier à la clôture de la troisième session ordinaire de son conseil national, Ahmed Ouyahia a déclaré qu' «on lui a fait dire ce qu'il n'a pas dit sur Sellal». Il a déploré «la fausse interprétation» faite par certains sites électroniques sur ses propos prononcés à l'ouverture du conseil national. «Quand j'ai appelé à combattre la démagogie et le populisme, je n'ai jamais fait allusion au Premier ministre sortant, Abdelmalek Sellal, comme on l'a bien diffusé sur certains sites électroniques», a-t-il fait savoir. «Qui s'adonnait à la démagogie?», s'est-il interrogé, «est-ce le gouvernement Sellal qui avait le mérite d'élaborer la loi de finances 2017 ou les autres parties qui ont soulevé le tollé, en affirmant qu'à travers cette loi, l'Etat veut appauvrir le peuple et abandonner sa politique sociale? Qui faisait de la démagogie, le gouvernement sortant qui a présenté le projet de loi sur la retraite ou ceux qui accusaient le gouvernement de vouloir remettre en cause les droits et acquis sociaux des travailleurs? s'est-il encore demandé. Pour Ouyahia, «ceux qui utilisent la démagogie populiste sont, non pas Abdelmalek Sellal, mais les partis de l'opposition». Le patron du RND a tenu également à apporter un démenti formel à propos de la rumeur liée à la mise à l'écart par la direction du parti du coordinateur de wilaya de Tizi Ouzou, Tayeb Mokadem. «Les auteurs de ses manoeuvres visent à déstabiliser le parti et à semer la zizanie», a indiqué Ouyahia. En outre, il a souligné que «sur le plan politique, le RND a renouvelé son soutien indéfectible au président Bouteflika». Ouyahia assure aussi le gouvernement Tebboune «du soutien politique du RND et de l'appui de ses représentants au niveau du Parlement dans ce qu'il entreprendra pour accélérer la dynamique des réformes économiques». Sur le plan organique, le RND a pris quelques décisions, dont l'exclusion de huit membres du conseil national qui se sont portés candidats sur des listes concurrentes, lors des législatives du 4 mai dernier. «Ces derniers ont perdu de fait leur qualité de militant conformément au statut et règlement intérieur du parti», a-t-il précisé. Le parti a également pourvu 15 postes vacants, dont huit membres du CN exclus, trois décédés. Sur proposition du secrétaire général, quatre autres cadres du parti, dont Tayeb Zitouni ont été désignés nouveaux membres du bureau national du parti. Sur le plan économique et social, le RND constate que le recul des revenus, tirés des exportations d'hydrocarbures «s'inscrit dans la durée», malgré les réductions d'exportations décidées et reconduites par les pays producteurs de pétrole.Il considère que cette situation invite à une accélération de la diversification de l'économie nationale et de nos exportations. La concrétisation de cette diversification passe notamment par un allégement et une décentralisation des procédures liées à l'acte d'investissement dans tous les secteurs, ainsi qu'une carte politique d'orientation spatiale et sectorielle pour garantir un développement harmonieux et bien réparti à travers tout le pays. Le parti plaide pour une rationalisation des subventions publiques. Concernant la préparation de la participation du parti aux élections locales, le conseil national rappelle avec satisfaction les conséquences positives de la décentralisation de l'élaboration des listes de candidatures aux élections législatives, au niveau des bureaux de wilayas et des conseils de wilayas. Par conséquent, il décide que l'élaboration des listes de candidatures du Rassemblement aux élections des APC sera décentralisée au niveau des bureaux communaux du parti qui les soumettront au conseil communal pour décision par consensus. Il décide également que l'élaboration des listes de candidatures du Rassemblement aux élections des APW sera décentralisée au niveau des bureaux de wilayas du parti qui les soumettront au conseil de wilaya pour décision par consensus.