SOVAC PRODUCTION L'usine démarre sur les chapeaux de roue

Par Salim BENALIA -

Le berline tchèque arrive

Comme promis par le président-directeur général de Sovac Production, les premières fournées de l'usine de Relizane sont livrées en juin 2017.

Les bonnes nouvelles se suivent pour les amoureux des véhicules du géant allemand Volkswagen. Après avoir appris qu'ils pourront, dès ce mois de juin, s'offrir une belle Golf 7 VW «made in Bladi», les voilà qu'ils sont gratifiés du privilège d'acquérir d'autres modèles portant les gênes germaniques. En effet, Sovac Production, partenaire du groupe automobile allemand en Algérie, démarre sur les chapeaux de roue la production sur le site de Relizane et annonce l'enrichissement de son catalogue produits de nouveaux modèles. L'ouverture de commandes pour l'ibérique Ibiza est finalement effective. La Seat Ibiza est le premier véhicule du constructeur espagnol à sortir de la chaîne de montage de Sovac Production, est-il annoncé, tout en précisant qu'il s'agit là de la première internationalisation de Seat qui va ainsi produire ses modèles dans notre pays, précisément à l'usine de Sidi Khetab à Relizane. La petite berline sera produite dans une première phase en un seul bloc moteur. A savoir 1.6 MPI 90 Ch. Elle sera déclinée en trois finitions Sol, High et Style. Seules les deux premières finitions sont concernées par la prise de commande laquelle prend effet dès aujourd'hui dans l'ensemble du réseau Sovac.

L'Ibiza Sol affiche un prix de 1990.000 DZD. La Higt est quant à elle à 2.390.000 DZD. Sovac annonce, dans la foulée, l'ouverture des pré-commandes pour la berline Skoda Octavia, produite sur le même site, à l'ouest du pays. Récemment révélée au monde, l'Octavia arrive en Algérie, avec l'honneur de faire partie des premiers modèles concernés par la production nationale, signale-t-on.

Comme annoncé à plusieurs reprises, les premières fournées de l'usine Sovac Production sont livrées dans les délais prévus, à savoir juin 2017. La nouvelle Octavia est dotée du moteur Diesel 2.0 TDI 143Ch et sera déclinée en deux finitions: Ambitions et Style. Ce modèle phare du constructeur tchèque revient avec un restylage nettement plus percutant et dynamique. L'actuelle mouture arbore un nouvel avant avec une calandre plus large, des phares supplémentaires, des entrées d'air plus importantes pour un pare-chocs restylé et de nouveaux feux arrière qui parfont ce renouveau. L'espace intérieur se caractérise par des matériaux de haute qualité, la mise à niveau de l'affichage multifonction et un nouvel éclairage d'ambiance LED. La troisième génération du modèle, introduite en 1996, se présente une fois de plus au top de sa forme, aussi bien sur le plan visuel que technologique. Outre un habitacle plus spacieux que la moyenne, l'Octavia offre davantage de confort et fait de la sécurité son affaire. Elle fait valoir à ce titre des atouts dignes du segment supérieur. Les dimensions extérieures de la berline Octavia ont sensiblement évolué. Elle gagne 11 mm pour atteindre une longueur de 4 670 mm. La voie arrière s'élargit de 20 à 30 mm selon la version moteur.

L'empattement qui reste à 2686 mm, est d'une longueur plutôt inhabituelle pour un véhicule de cette catégorie. À partir des dimensions extérieures, les ingénieurs ont créé un habitacle dont le volume disponible pour les passagers et les bagages dépasse de loin les dimensions habituelles du segment. Les passagers peuvent ainsi bénéficier, à l'avant et à l'arrière, d'un dégagement particulièrement généreux aux jambes, aux coudes et à la tête. Le volume intérieur du coffre de la berline est de 590 litres (1580 litres avec les sièges arrière rabattus). La Nouvelle Skoda Octavia 2.0 TDI 143 Ch Ambition est à 2.899.000 DA, alors que le lancement de sa réplique 2.0 TDI 143 Ch Style est pour courant 2017. Sovac Production annonce enfin le lancement des commandes pour le Caddy Volkswagen.