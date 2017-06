CONCERTATION SUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL À BÉJAÏA Un projet en gestation à Seddouk

Par Arezki SLIMANI -

Après avoir sillonné plusieurs communes pour évaluer les rencontres, qui se sont déroulées auparavant autour du développement local, les initiateurs se sont rendus hier soir à Seddouk pour débattre des potentialités de leur commune. Reçus par Mahfoud Asbai, membre du Croissant-Rouge local, les initiateurs ont rencontré des personnalités de la région, dont notamment le docteur Boukhimous, Bouchemaâ Mohamed président d'un club de football, Mouhali Makhlouf, un émigré en retraite et le président d'une association de l'environnement, Messaoud Talaouanou, cadre d'une entreprise française et membre de l'association «Sauvons la mer», Haddouche Md Arab cadre de l'Education nationale, Souagui Malek écrivain poète et Hakim Beniken patron de l'entreprise Ayken. «L'objectif de notre initiative est d'engager une réflexion collective pour valoriser l'intelligence collective citoyenne, nous offrons un espace ou une possibilité pour tous les citoyens d'exprimer leurs idées pour libérer leurs énergies créatrices. En d'autres termes nous proposons une nouvelle façon de faire de la politique en la rendant plus proche des citoyens», a déclaré le promoteur de l'initiative Md Arezki Bourdjil, juste après l'ouverture de la séance. Le chapitre environnement a eu la part du lion dans les débats, Mouhali Makhlouf a tenu à encourager ce genre d'initiatives, de par ce qu'elle permet d'apporter comme sensibilisation du citoyen. «Notre environnement est déplorable et nous en sommes tous responsables, le constat est amer, c'est une folie collective de voir que tout le monde court derrière la matière. Quel avenir réserve-t-on pour nos enfants?», s'est-on interrogé. Plusieurs solutions ont été dégagées à la clôture des débats. Il s'agit notamment de former des écocitoyens, de procéder à la collecte des déchets en verre, les broyer pour être utilisés dans le bitume. Les participants ont jugé utile aussi de sensibiliser le citoyen pour un changement de comportement, tout comme il est préconisé la réalisation des centres de tri. Au cours des débats, d'autres thèmes on été engagés. Du Code communal aux ressources de la commune en passant par le plan réglementaire ont fait l'objet de débat et la présence du secrétaire général était d'un apport important pour éclairer davantage l'assistance. En conclusion, tout le monde s'est accordé à dire que «pour que leur commune soit indépendante financièrement, il y a lieu de réhabiliter et mettre en service la zone d'activité, réaliser une station d'épuration au niveau de l'oued Mizab, qui peut servir également pour la récupération des engrais et de l'eau pour usage agricole, décentralisation de l'impôt, construire une auberge de jeunes pour permettre aux milliers de personnes, qui visitent le musée cheikh Ahhadad, d'être hébergés localement.