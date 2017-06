BEJAIA Un premier jour sans couac

Par Boualem CHOUALI -

Les mesures de dissuasion prises par la ministre de l'Education nationale ont eu leur effet sur le terrain, puisque aucune tentative de triche ni de déstabilisation n'a été enregistrée avant et à l'entame de l'examen.

Un examen minutieusement préparé et fortement sécurisé. Les candidats ont respecté les consignes à la lettre. Ils ont même facilité la tache aux services de sécurité et aux enseignants-surveillants. Ces derniers ont même affiché un sentiment de soulagement. «On ressent un véritable examen du bac cette année. Contrairement aux sessions précédentes le comportement des élèves et des encadreurs a bel et bien changé. Je dirais tout simplement que c'est une grande bataille de gagnée pour Nouria Benghabrit.

Tant mieux et pourvu que ça dure», nous renseigne un enseignant-surveillant à sa sortie du centre d'examen Méziani Belkacem au chef-lieu de wilaya. Pour le directeur de l'éducation c'est un grand soulagement de n'avoir pas enregistré des couacs, lors de la première journée. «Cette première journée est passée comme une lettre à la poste grâce à l'abnégation de tout une équipe qui veille au grain pour ça sans oublier les services, de sécurité qui nous ont été d'un apport considérable. Tant mieux, pourvu que ça dure.

Cette première journée est de bon augure car elle nous permet de passer le reste de l'examen dans la sérénité, mais sans toutefois baisser la garde, elle est toujours de mise», nous dira Bader Brahim le directeur de l'éducation de Béjaîa. Pour en revenir au déroulement de cet examen, les 62 centres d'examen répertoriés au niveau de la wilaya ont été au rendez-vous. Sur les 19 762 candidats inscrits, la direction de l'éducation a enregistré une défection de l'ordre de 7,91% soit

1 564 absents sur le chiffre global des inscrits. Des absences enregistrées beaucoup plus sur le registre des candidats libres, comme à chaque session.

En effet, sur 5 445 inscrits en qualité de candidats libres 1 427 ne se sont pas présentés à l'examen ce qui donne un taux d'absence de 26,21% sur la liste des candidats libres. Quant aux candidats scolarisés, le taux des absents enregistré, était de l'ordre de 0,96%, soit 137 absents dont 77 garçons, sur un total de 14 180 candidats, nous informe un communiqué de la cellule de communication de la direction de l'éducation.

Côté candidats et sujets des épreuves de la première journée, c'est plutôt le soulagement et la détente qu'ont affiché les candidats aux abords des centres d'examen que nous avons visités hier. Les élèves ont affiché des mines remarquablement soulagées. «Ils sont plutôt abordables les deux sujets de littérature et de langue arabe de la matinée et ceux des sciences islamiques. Je dirais que ça commence bien en attendant demain matin les sujets de maths qu'on redoute à chaque examen», nous dira une candidate des sciences expérimentales que nous avons rencontrée à sa sortie du centre d'examen du CEM chouhada Beztout. Même constat chez son camarade qui s'est senti plutôt détendu après cette première journée, «après le stress place maintenant au vif du sujet. Cette première journée est plutôt favorable. L'essentiel s'est d'être enfin dans le bain de cet examen qu'on attendait depuis le début de l'année, voire bien avant, car ce bac est l'objectif de tout élève.