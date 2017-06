ALI MENDJELI À CONSTANTINE Trois terroristes arrêtés par l'Armée

Par Ikram GHIOUA -

Toutes les tentatives menées par l'organisation criminelle de Daesh pour s'implanter en Algérie butent sur la détermination des services de sécurité.

Agissant sur la base de renseignement, les forces de l'Armée nationale populaire et la Gendarmerie nationale ont au courant de la matinée d'hier, mis fin aux activités de trois terroristes activement recherchés. L'opération a eu lieu au niveau de la nouvelle ville Ali Mendjeli. Dans ce même cadre trois éléments de soutien connaîtront le même sort. Le ministère de la Défense nationale a confirmé cette information en communiquant plus de détails sur l'identité des criminels, notamment. Ainsi le MDN précise «dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire, en coordination avec les forces de la Gendarmerie nationale et de la Sûreté nationale, ont capturé, hier matin, lors d'une opération de qualité menée à la nouvelle-ville Ali-Mendjeli à Constantine commandement de la 5e R.M, trois terroristes et trois éléments de soutien». La même source précise dans sa communication la récupération de deux pistolets-automatiques, une quantité de munitions, un véhicule utilitaire, un micro-ordinateur portable, huit téléphones portables, ainsi qu'une somme d'argent en monnaie nationale de 84 500 DA et en devise 202400 euros». Les terroristes arrêtés étaient connu des services de sécurité. Le ministère de la Défense nationale précise qu'il s'agit de Omar alias El- Kaâkaâ. Ce terroriste avait rejoint les maquis en 2008, de

D. Abdellah alias Hacen El-Assimi, ayant rejoint les groupes terroristes en 2007 et A. Moadh. Ce résultat probant qui confirme la détermination des forces de sécurité à combattre ce fléau jusqu'à son extermination totale, intervient suite à des investigations intenses lancées conjointement par l'ANP, la Gendarmerie nationale et la Sûreté de wilaya. Le fruit d'un travail de coordination entre les trois services de sécurité. Les forces de sécurité se sont basées sur leur banque de données et sur les aveux fournis par le terroriste arrêté, il y a plus d'un mois à El Kharoub Messahel, après vérification. D'ailleurs, avant cette opération, les forces de sécurité avaient arrêté plus de 30 inculpés dans le terrorisme à Constantine. Depuis la neutralisation de l'émir de katibet El Ghoraba, Noureddine Laouira, prétendu branche de Daesh en Algérie, tout le socle s'est écroulé, d'où la vigilance et le professionnalisme des forces de l'Armée nationale populaire et les différents corps de sécurité, ainsi que leur interopérabilité efficace, notamment en ce mois sacré du Ramadhan. Constantine a été prise comme cible depuis 2015. Le premier attentat aura lieu le mois d'octobre 2016, le sinistre Laouira et deux de ses acolytes assassinent un policier alors que la victime père d'une petite fille était attablée dans un restaurant à Ziadia. Quelques mois plus tard en 2017 les terroristes tentent une opération kamikaze contre un commissariat de police à Bab El Kantara, fort heureusement avorté par un policier qui a aussitôt saisi les intensions de cet individu qui ne répondait pas aux sommations et pressant le pas vers l'entrée du siège. Le terroriste natif de Bordj Bou Arréridj a été neutralisé, l'explosion de sa ceinture n'a fait que quelque blessés. Le groupe de Laouira revient à la charge après la neutralisation de ce dernier pour un autre attentat suicide. Néanmoins, les deux terroristes devant accomplir cette sale besoin seront démasqués. L'un deux s'est fait exploser au moment où les forces de sécurité le pourchassaient, le second sera arrêté. Il s'agit de ce sinistre Messahel, dont les aveux permettront aux forces de sécurité de réaliser des résultats très satisfaisants.