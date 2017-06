APRÈS L'ANNULATION DU PORT SEC À OUED AÏSSI Un train de marchandises comme alternative...

Par Kamel BOUDJADI -

Un train de marchandises alimente plus facilement les besoins de la wilaya

La ligne ferroviaire pointe enfin à Oued Aïssi, zone industrielle en constante activité. Dans les esprits, la zone est le symbole de l'activité économique dans la wilaya.

Après plusieurs décennies d'attente, le train a enfin sifflé vendredi dernier. Les voyageurs auront là un moyen idéal pour rejoindre les plus grands centres urbains comme Boumerdès et la capitale en moins d'une heure. Désormais, le trajet peut être effectué quotidiennement sans signe de fatigue pour le travailleur.

Toutefois, si le rêve des voyageurs s'est réalisé, il en est un autre que les investisseurs et autres opérateurs économiques attendent de voir se réaliser. Un train de marchandises pour booster l'activité économique de la wilaya. Le rêve est permis, estiment beaucoup d'opérateurs. Mais la volonté n'y est pas encore, à bien observer le sort réservé à bien des projets destinés à accélérer la cadence de la machine économique locale.

En effet, un train de marchandises est économiquement bénéfique à maints égards. Les entreprises n'auront plus à mobiliser du transport routier pour leurs besoins. Un train peut être utilisé par plusieurs opérateurs qui s'éviteraient incontestablement des frais de transports immenses. Un train de marchandises, estiment beaucoup d'opérateurs économiques, ferait gagner du temps, de l'argent et surtout de l'efficacité à l'entreprise. Un train de marchandises alimente plus facilement les besoins de la wilaya s'il est utilisé par des regroupements d'investisseurs ou d'importateurs ou de commerçants de gros.

Aussi, les opérateurs économiques activant dans la wilaya connaissent la valeur du train de marchandise. C'est pourquoi, l'espoir est toujours permis de voir des wagons chargés de marchandises arriver à Oued Aïssi. Le train de marchandises est aussi un excellent argument pour convaincre de futurs investisseurs de venir à Tizi Ouzou. Ce moyen de transport «de masse» peut aussi constituer un atout pour l'efficacité des zones d'activités qui s'ouvrent à Tizi Ouzou. Le train de marchandises, à moindre frais peut constituer également un palliatif aux retards accusés dans les travaux de la pénétrante à l'autoroute Est-Ouest si celle-ci venait à être touchée par les mesures d'austérité.

Mais, hélas, face à ces rêves pourtant légitimes, se dresse un énorme manque de volonté. La preuve indiscutable de ce fait est la réorientation du projet de port sec pour servir de gare routière intercommunale. D'une importance vitale pour l'économie locale, ce port sec n'a ainsi pas été réalisé malgré les appels des opérateurs locaux. Pourtant, la wilaya est en besoin de plus en plus croissant en matière de ports secs, d'entrepôts sous-douane et autres facilités en besoins des entreprises.

Voir ce projet de port sec transformé par les responsables locaux en une gare routière intercommunale inutilisée d'ailleurs est un indicateur assez suffisant pour convaincre que la machine économique a besoin de nouvelles mentalités. De nouvelles mentalités qui permettront de mettre tous les moyens pour le développement économique de la wilaya qui présente d'innombrables opportunités d'investissement. Le tourisme, le secteur agricole et les PME sont un réservoir intarissable qui peut être utilisé comme un argument massue pour convaincre les investisseurs à s'installer.

Enfin, il est également à signaler que même le sort réservé au porc sec d'Oued Aïssi est décourageant, il n'en demeure pas moins que l'espoir est permis car ces dernières années les responsables au niveau de la wilaya semblent être à l'écoute et réceptifs aux nouvelles idées. Même si elles émanent de personnes qui ne font pas partie des cercles décisionnels locaux.