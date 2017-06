OPÉRATION DE DISTRIBUTION DE LOGEMENTS POUR L'ANNÉE 2017 300.000 logements seront livrés

Par Massiva ZEHRAOUI -

L'opération de réalisation des projets relatifs au logement se déroule dans de parfaites conditions

Le quota le plus important qui sera distribué au cours de cette année est estimé à 300.000 unités de logements.

De quoi réjouir plus d'un bénéficiaire. Près de 300.000 logements tous types confondus seront attribués à l'échelle nationale avant la fin de l'année 2017. Cela a été annoncé par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Youcef Chorfa, en marge d'une visite d'inspection à la wilaya de Aïn Defla.

Il a rassuré que l'opération de réalisation des projets relatifs au logement se déroule dans de parfaites conditions, indiquant à ce propos que le gouvernement doit coûte que coûte concrétiser le programme du président de la République.

Chorfa a fait savoir que son département est résolu à poursuivre l'opération d'octroi de logements et à mener à terme la mission de Abdelmadjid Tebboune, qui est celle de l'éradication totale de l'habitat précaire.

Le programme d'aide au logement en Algérie est une priorité nationale et il le sera jusqu'à l'absorption complète de la crise du logement qui prévaut dans le pays, a relevé le responsable, rappelant que le quota le plus important qui sera distribué au cours de cette année est estimé à 300.000 unités de logements. «C'est un engagement pris par notre département et la levée des contraintes financières dont se plaignaient les entrepreneurs pour mener à bien leur mission plaide fortement pour la réalisation de cet objectif à l'échéance indiquée», a-t-il avancé.

Par ailleurs, le ministère de l'Habitat procédera à la remise des clés au reste des bénéficiaires de la formule Aadl 1 juste après le mois de Ramadhan. Il est également prévu l'octroi d'un quota de logements excédant 22.000 unités pour ce mois de juin.

Cette opération se fera en parallèle avec celle du choix des sites de logements pour les souscripteurs à la formule Aadl 2, ainsi que le paiement de la deuxième tranche des créances financières qui concerne 40.000 souscripteurs, qui ont été convoqués après avoir choisi leurs sites de logements dans la capitale et 192.000 autres au niveau national. Le coût de la deuxième tranche de la formule Aadl 2 est estimé à 105 millions de centimes, a-t-on souligné. Pour ce qui est des souscripteurs qui souffrent d'un handicap physique, il leur est demandé de déposer leurs dossiers au niveau de l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement Aadl.

De ces 300.000 logements, plus de 11.000 unités seront distribuées dans la wilaya de Aïn Defla, a relevé le ministre, félicitant au passage les autorités locales pour les efforts consentis afin que «pareille prouesse soit réalisée».

Faisant état de trois millions de logements réalisés depuis 1999, le ministre a noté que ce chiffre «traduit la volonté de l'Etat à régler un problème auquel sont confrontés de nombreux pans de la société», observant que la possession d'un logement permet au citoyen de vivre dans des conditions plus sereines.

Il a toutefois subordonné la livraison des logements en cours de réalisation à l'achèvement des travaux se rapportant aux commodités les accompagnant, mettant l'accent sur l'importance d'achever les travaux d'AEP, d'électricité et de gaz.

Pour rappel, les opérations de distribution de logements se sont intensifiées ces derniers mois. Juste avant le mois de Ramadhan, il a été procédé à la distribution d'un nombre important de logements, les clés ont été remises aux bénéficiaires.

Par ailleurs, Abdelmadjid Tebboune, qui était à la tête du ministère de l'habitat, avait annoncé que près de 600 logements de type location-vente Aadl seraient distribués à Skikda, Mostaganem, Sidi Bel Abbès et Khenchela pendant la dernière semaine du mois de mai.

S'agissant de la capitale, 3000 logements ont été attribués au niveau du site de Sidi Abdellah.

Le ministre avait indiqué que les opérations se poursuivraient au cours des mois à venir, précisant que l'objectif phare de cette opération d'envergure est l'éradication des bidonvilles.

Quelques mois avant l'opération en question, ce sont 3000 logements Aadl qui ont été livrés sur différents sites à Alger, à l'instar de Ouled Fayet et de Réghaïa.