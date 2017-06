LES PROJETS ROUTIERS ET DE TRANSPORT Y SONT EN COURS D'ACHÈVEMENT Alger se refait la toilette

Par Amar INGRACHEN -

le futur aéroport d'alger

Les projets inspectés par le tout frais ministre des Travaux publics et des Transports visent à hisser Alger au niveau des grandes capitales mondiales.

Alger, priorité parmi d'autres du nouveau ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, est promise à des jours meilleurs. Elle sera bientôt désenclavée et désengorgée dans le sillage de l'achèvement des projets routiers et de transport qui y sont réalisés ainsi que de plusieurs autres projets liés au secteur des transports. «Les projets routiers réalisés dans le cadre d'un vaste programme de développement de la capitale, initié par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en vue de la hisser au niveau des grandes capitales mondiales, contribueront à son développement socio-économique, mais aussi au développement national», a précisé samedi dernier le ministre dans une déclaration à la presse à l'issue d'une visite d'inspection de certains projets du secteur dans la capitale en compagnie du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, et de cadres du ministère.

Abdelghani Zaâlane a précisé, dans ce sillage, que les projets inspectés visent à désengorger la capitale. Il s'agit principalement de la réalisation de sept projets routiers reliant le centre d'Alger à la rocade sud, notamment la radiale Oued Ouchayah-rocade sud et du projet de voie express reliant la rocade sud à l'aéroport international d'Alger. En effet, après l'éradication des bidonvilles qui entravaient la réalisation de ces projets, leur cadence s'est accélérée, a-t-il relevé avec satisfaction en précisant que le projet de voie express reliant la rocade sud à l'aéroport international d'Alger devrait être réceptionné à la fin du deuxième trimestre de 2017 alors que celui de la radiale Oued Ouchayah-rocade sud le sera à la fin de 2018.

Le ministre des Travaux publics et des Transports a, en outre, évoqué les projets de tramway et de métro qui permettront, a-t-il dit, «d'améliorer la circulation dans la capitale», soulignant que «l'extension des lignes de métro Grande-Poste-place des Martyrs et Haï El Badr-Aïn Naâdja seront réceptionnés fin 2017». Il a indiqué, sur ce sujet, que le métro d'Alger est fréquenté pour l'heure par 100 000 personnes par jour contre 45 000 lors de son lancement et que, avec la réception des extensions, ils devraient être 200 000 personnes à l'utiliser quotidiennement et 300 000 après la réception de l'extension vers l'aéroport international d'Alger dont les travaux sont confiés à Cosider et qui sera réceptionnée en 2021.

S'agissant du nouvel aéroport d'Alger dont les travaux sont à 70% et qui est appelé à être l'un des plus modernes dans le pourtour méditerranéen, le ministre a affirmé que cet aéroport qui sera une porte sur l'Afrique et le carrefour de plusieurs espaces aériens avec une capacité annuelle de 10 millions de passagers, sera réceptionné en octobre 2018.

Concernant le financement des projets en cette conjoncture marquée par la chute des cours de pétrole, il a indiqué qu' «il y a une harmonie entre les programmes des wilayas financés par le Trésor de la wilaya et les programmes sectoriels pris en charge par les ministères pour le bien-être des citoyens», en soulignant que la wilaya d'Alger dispose actuellement d'un projet de réaménagement de 500 km de routes avec une enveloppe de 400 milliards de centimes.

Cette sortie de terrain a par ailleurs été une opportunité pour le ministre des Travaux publics et des Transports et le wali d'Alger d'inspecter le projet d'aménagement de la baie d'Alger, au niveau de Bab El Oued- Kettani- Qaâ Es-Sour, ainsi que la réalisation de deux piscines et l'extension du parc des Sablettes et le projet d'aménagement de oued El-Harrach.

Pour précision, Alger, qui compte plus de 5 millions d'habitants et qui reçoit quotidiennement des centaines de milliers de visiteurs, est tout au long de l'année bloquée dans des encombrements qui l'étouffent.

Ces nouveaux projets vont fluidifier considérablement la circulation en son sein, ce qui en fera une ville moins stressante et donc plus vivante et plus joviale.