LES RUSSES INTÉRESSÉS PAR L'INVESTISSEMENT DANS L'INDUSTRIE L'Algérie gagne en visibilité

Par Hocine NEFFAH -

L'industrie électronique est en plein essor

L'Algérie a opté depuis quelques années pour une démarche d'investissement et d'approche industrielle fondées sur la diversification économique et de partenaires à la fois.

Le vice-ministre russe de l'Industrie et du Commerce, Alexandre Morozov, a annoncé que la Russie mettra en oeuvre un canevas pour booster la coopération algéro-russe dans le domaine de l'industrie mécanique et des énergies renouvelables.

Le vice-ministre russe axe lors de sa visite en Algérie son attention sur la nécessaire coordination économique avec l'Algérie pour diversifier ses investissements dans le secteur industriel.

Le partenariat économique est conçu comme la clé de voûte qui puisse consolider et renforcer la relation diplomatique entre l'Algérie et la Fédération de Russie. C'est le maître-mot sur lequel est revenu le vice-ministre russe de l'Industrie et du Commerce, Alexandre Morozov, en soulignant que «actuellement, on doit penser à des projets industriels concrets et de haute technologie allant dans le sens de la promotion du partenariat bilatéral dans le domaine de l'investissement.

Les gouvernements algérien et russe jugent nécessaire de commencer à diversifier davantage les relations économiques et commerciales entre les deux pays», a-t-il expliqué.

L'Algérie a opté depuis quelques années pour une démarche d'investissement et d'approche industrielle fondées sur la diversification économique et de partenaires à la fois, cette nouvelle approche pourrait se transformer comme un atout sûr permettant au pays de tisser des relations économiques fondées sur l'échange commercial et le partenariat économique. L'industrie mécanique est en train de prendre le devant de la scène économique après avoir enclenché le processus de la mise en place des usines de fabrication des voitures comme c'est le cas avec le français Renault ou Peugeot ou le géant allemand Volkswagen qui vient de sortir sa première voiture sur le marché algérien. Ce redéploiement des Russes, montre que l'Algérie commence à se frayer un chemin sûr d'une industrialisation dans le domaine de la mécanique avec une approche étudiée et conçue sur la base des besoins et les choix qu'impose l'économie mondiale.

Les Russes veulent reconquérir la branche ferroviaire en Algérie, ils veulent apporter une véritable valeur ajoutée sur le plan de la haute technologie dans ce domaine.

D'ailleurs le vice-ministre russe indique que «ces entreprises sont intéressées à réaliser des projets avec des partenaires algériens à travers des usines mixtes d'assemblage de matériel roulant et la création de centres de services dans le secteur ferroviaire», a-t-il souligné.

Les Russes sont connus pour leur maîtrise avérée dans la fabrication de véhicules poids lourds, cette renommée fait que même l'Algérie réfléchit sérieusement à négocier sa part en matière de partenariat avec la société russe Pao Kamaz, qui est considérée comme le plus grand producteur de véhicules poids lourds en Russie. Cette diversification dans le domaine économique avec la Russie va renforcer les relations bilatérales entre les deux pays dans le domaine économique et commercial, dans la mesure où la Russie et l'Algérie entretiennent des échanges diplomatiques pour trouver une démarche commune à même d'approfondir les rapports économiques et commerciaux entre les deux pays.

L'Algérie et la Russie entrent dans une nouvelle étape qualitative qui consiste à faire de leur partenariat économique et commercial un véritable engagement dans tous les domaines de la coopération même celle qui relève de la haute stratégie. L'Algérie a décidé de maîtriser l'énergie verte et faire recours aux énergies renouvelables.

Cette nouvelle conception va permettre au pays de résoudre la problématique de la gestion des déchets, d'ailleurs dans ce sens le dossier en rapport avec le traitement des déchets industriels et ménagers et la gestion des ressources en eau figurent parmi les priorités qui doivent être abordées et pour que le processus prenne son cours le plus rapidement possible.

L'économie propre est le pari que l'Algérie souhaite réaliser d'ici 2040, donc l'énergie renouvelable est une priorité des priorités qui sera négociée avec les Russes pour enclencher l'amorce de la coopération dans ce domaine de l'économie de l'avenir.