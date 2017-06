JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS Il ne dépasse pas 0,5% en Algérie

Par Abdelkrim AMARNI -

L'OIT recense 168 millions d'enfants travailleurs.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a affirmé hier à Alger que le taux du travail des enfants en Algérie ne dépassait pas 0,5% du nombre total des travailleurs sur les lieux de travail contrôlés.

S'exprimant à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale contre le travail des enfants, Zemali a affirmé que les enquêtes réalisées sur la propagation de ce phénomène en Algérie indiquaient que la courbe de l'emploi des enfants en milieu professionnel «est en constante baisse» grâce à «l'action continue» de son secteur en matière de lutte contre le travail des enfants, en coordination avec les secteurs composant la commission permanente de protection et de promotion de l'enfant.

Zemali a estimé que la célébration par l'Algérie de la journée mondiale contre le travail des enfants constituait une occasion pour exprimer «la disponibilité et l'attachement» des hautes autorités de l'Etat, «leur volonté permanente de lutter contre le travail des enfants et leur engagement à mettre nos enfants à l'abri des dangers et risques qui menacent leur intégrité physique et morale, à travers la lutte contre toute forme de violence et d'exploitation». Le ministre a, par ailleurs, réaffirmé la position «constante» de l'Algérie «en matière de concrétisation des recommandations et des normes internationales à travers la mise en oeuvre des procédures prises contre le travail des enfants et la protection de l'enfance en général». De leur côté, les représentants en Algérie de l'Organisation internationale du travail (OIT) et de l'Unicef, M.M Roland Sarton et Marc Lucet, ont évoqué les efforts consentis au niveau international en saluant les efforts de l'Algérie dans ce domaine.

L'OIT qui recense 168 millions d'enfants travailleurs, a choisi cette année le slogan «Dans les conflits et les catastrophes, protégeons nos enfants du travail» pour célébrer la Journée internationale contre le travail des enfants.