BOUIRA Trois morts dans un conflit familial

Par Abdenour MERZOUK -

Toute la région de Taghzout a vécu un vrai cauchemar avant-hier quand un sexagénaire a ouvert le feu sur trois membres de sa famille. Les faits remontent au 11 juin en cours à quelques minutes de la rupture du jeûne dans la localité de Thaourith. Armé d'un fusil de chasse, le meurtrier a tiré dans un premier temps sur la femme de son frère âgée d'une soixantaine d'années, avant d'abattre dans un second temps son neveu (le fils de son frère) âgé de 32 ans et sa nièce âgée de 22 ans. Une fois son forfait accompli, le criminel a fui vers la forêt, Selon des témoignages recueillis sur place la raison de ce carnage serait liée à un problème de passage. Selon un proche, le frère aurait refusé de céder un passage et permettre à son frangin d'accéder à son domicile. Lors de la dispute, l'auteur du crime avait juré d'exterminer la famille avant le f'tour. L'échange de propos virulents de la matinée du dimanche n'était en fait que la goutte qui a fait déborder le vase puisque le litige date de plus de 15 années.

La Gendarmerie nationale a ouvert une enquête et lancé une opération de recherche de l'auteur de ce triple crime. Hier au domicile mortuaire, le temps était à la consternation et chargé d'émotion. Beaucoup se demandait comment pouvait-on arriver à pareille situation pour une histoire de lopin de terre. Il est utile de préciser que les conflits générés par les héritages se terminent souvent dans le sang en Kabylie. L'insatisfaction des uns et des autres amènent des situations comme celle vécue à Thaourirth où le frère aîné a simplement refusé le passage à son frère cadet. Le Ramadhan et l'effet du jeûne ajoutant sont les facteurs à l'origine de ce carnage qui a donné froid dans le dos à toute une région. A l'heure où nous mettons sous presse, l'opération de traque se poursuit dans la partie nord et nord-est qui surplombe la commune de Taghzout.