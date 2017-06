VILLAGE D'AÏT ALLAOUA (TIZI OUZOU) La fête de la cerise aura lieu les 15 et 16 juin

Par Kamel BOUDJADI -

Les récoltes effectuées depuis début mai ont donné des résultats importants

Perché sur les cimes du Djurdjura, le village d'Aït Allaoua, situé dans la commune d'Iboudraren célèbrera ce week-end sa traditionnelle fête des cerises. Prévue le 16 et le 17 du mois en cours, la manifestation sera, selon les organisateurs, riche d'un programme artistique, culturel et scientifique. Ce petit mais très beau village qui domine la haute Kabylie a habitué les visiteurs à la réussite de sa fête et il n'y a visiblement aucune raison de se faire du souci, hormis la difficile montée des chemins qui mènent vers Iboudraren. Cerise sur le gâteau, cette année ce fruit noble est présent en profusion. C'est une saison prolifique, au grand bonheur des producteurs cultivateurs.

Ce week-end, ce petit village de quelque 200 habitants seulement rayonnera comme une perle brillante. Faisant face au soleil et à l'air marin, Aït Allaoua possède un microclimat idéal pour que poussent les cerises. D'ailleurs, les quelques familles qui le composent vivent toutes de la cerise. C'est une activité ancestrale dans ce petit recoin qui se cache derrière les couleurs d'une végétation dense. Après une interruption de quelques années parce que les habitants sont partis, fuyant de l'activité terroriste qui a sévi dans les années 1990 et au début des années 2000. Ils ne reviendront que vers 2006 lorsque le calme est revenu. Les habitants de ce petit village, mais grand par la valeur de ses enfants, sont habitués à ces périodes car ce petit bourg tranquille a déjà, en 1957, subi les foudres de l'armée coloniale qui les punissait d'avoir activement pris part à la révolution. C'est pourquoi, entre deux guerres, les Aït Wedrar trouvent toujours un temps pour faire pousser des cerises. En fait, la joie des villageois se trouve amplifiée car cette année la production est très riche. Elle avoisine les 16 000 quintaux sur une superficie cultivée estimée à 665 ha. La direction des services agricoles annonce en fait une production de 24q/ha. D'ailleurs, cette hausse de la production de la cerise à travers la wilaya de Tizi Ouzou a eu un effet immédiat sur les prix de ce fruit noble connu sous l'appellation de «fruit des Rois». Sur les étals, la cerise est cédée à 400 DA, voire à 300 DA contrairement à l'an dernier où le citoyen lambda n'y avait pas accès. Le kilo était cédé à pas moins de 800 dinars.

Par ailleurs, si la cerise est à profusion cette année, c'est également parce que les conditions météorologiques étaient favorables. Pendant la période de floraison, il n'y avait en effet ni vents forts ni pluies. Ce qui a permis une bonne fructification de la cerise dans toutes ses variétés. Autre condition favorable ayant joué en faveur des cultivateurs: l'absence de la capnoïde, cette mouche ravageuse de cerisaies. Cette année, elle n'a pas trouvé les conditions favorables à son activité dévastatrice: la sécheresse. Enfin, notons que la richesse du terroir en cerises ne trouve pas les conditions favorables pour la commercialisation de ce fruit. Seuls les marchés locaux accueillent une partie alors que l'essentiel de la production est vendu sur les trottoirs. Aussi, après les efforts des services techniques pour aboutir à une bonne production, il reste maintenant à relever le défi de la commercialisation par les voies modernes et pourquoi pas l'exportation?