EL MINZAH BY SAMSUNG AU BASTION 23 Une immersion dans la Galaxy

Par Salim BENALIA -

Une expérience immersive dans un lieu riche en histoire

Chaque soir les visiteurs d'El Minzah By Samsung peuvent découvrir et tester les derniers bijoux technologiques de la marque.

Samsung Algérie étonne en ce mois de Ramadhan en rappelant de plus belle que culture et technologie font bon ménage. Il choisit le Bastion 23, un lieu riche en histoire, pour exposer ses smartphones S8 et S8+. Il invite donc à découvrir ou à redécouvrir ce joyau architectural de la capitale tout en offrant au public une expérience immersive dans sa Galaxy.

Le nouveau concept inauguré par le géant sud-coréen a pour intitulé El Minzah by Samsung. Il s'articule autour de la mise en valeur du patrimoine et de la visite guidée, une manière de réconcilier les citoyens avec les musées. C'est dans ce monument à l'aura mauresque que les journalistes viennent de partager un f'tour avec le staff managérial de Samsung Algérie et ce sur invitation du nouveau directeur général Joonho Jung et ses plus proches collaborateurs. Les hommes et les femmes de presse ont pu à la faveur de cette rencontre conviviale échanger avec les responsables de l'entreprise tout en s'imprégnant de l'atmosphère inédite qu'abrite ce nouveau cadre de communication et d'échange. S'adressant à ses hôtes, Riadh Attouchi, Directeur Corporate Marketing de Samsung Algérie, a mis en exergue les relations privilégiées qui lient l'entreprise à ses partenaires du secteur des médias: «Je saisis cette occasion pour vous présenter mes voeux les plus chaleureux à l'occasion du mois sacré du Ramadhan. Je tiens également à saluer votre dévouement et votre engagement pour l'entreprise», en saisissant, en outre, l'opportunité d'introduire le nouveau DG, Joonho Jung qui va mener la barque de Samsung Algérie, en remplacement de Dong Pyo Jeon. Ainsi, chaque soir de 22h à 2h du matin, El Minzah by Samsung offre au large public la possibilité de vivre des soirées magiques dans un cadre convivial alliant expérience socio-culturelle exceptionnelle ponctuée de moments agréables et d'attentions chaleureuses dans une ambiance festive qui associe tradition, modernité et simplicité.

S'ensuit l'aspect technologique avec l'espace «Samsung Experience» au sein même du palais. Ainsi, Samsung Algérie présente ses dernières innovations dans un espace spécialement aménagé aux couleurs de la marque, avec une animation qui vaut le détour, une chaise 4D qui plonge les amateurs de sensations fortes pendant un moment dans un monde complètement virtuel. Chaque soir, les visiteurs d'El Minzah By Samsung peuvent découvrir et tester les derniers bijoux technologiques de la marque que sont les Galaxy S8 et S8+, deux modèles qui ont été dernièrement lancés avec succès. Tous deux révolutionnent les codes et repoussent les limites du téléphone intelligent conventionnel grâce à leur élégance et à leurs performances. Combinaison parfaite entre design et technologie, ils s'inscrivent dans l'épopée de la galaxie des possibles. L'immersion totale est au rendez-vous. L'écran Infinity Display de ces deux produits, magnifiquement incurvé, redéfinit le style des terminaux mobiles. L'on peut, désormais, profiter d'un écran spectaculaire qui recouvre toute la face avant de l'appareil affichant une définition Quad HD+, soit 2960 × 1440.