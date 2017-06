LA VIE NOCTURNE DURANT LE RAMADHAN La Toile supplante l'animation d'antan

Par Hocine NEFFAH -

L'Internet a joué un rôle central dans le changement des habitudes

Les partis n'ont plus l'engouement et le sens politique qui se démarque de la médiocrité et qui cherche toujours à être créatif et imaginatif.

La société algérienne traverse des mutations socio-culturelles qui influent sur tant de pratiques et habitudes qui constituaient dans un passé récent un véritable référentiel quant à l'animation politique, culturelle et sociale, surtout durant le mois de Ramadhan à travers des veillées riches en programmes que ce soit le théâtre, le débat politique animé par des partis politiques ou des «khaymate» qui donnaient une image joviale de la vie ramadhanesque durant la nuit.

La dynamique nocturne durant le Ramadhan de cette année est quasiment absente, exception faite pour quelques activités qui se comptent sur les doigts d'une seule main, mais dans l'ensemble, la vie ramadanesque est dépourvue de son étoffe et de l'élan qui lui sied, à savoir l'animation tous azimuts. S'agit-il de nouvelles habitudes qui s'installent et qui envahissent le tissu culturel en place? Les générations actuelles ne gardent pas de souvenirs des Ramadhans des années 1980 et 1990 qui étaient caractérisés par une panoplie d'activités culturelles, musicales et politiques.

Certains experts de la chose culturelle expliquent le phénomène en étroite relation avec les transformations de la société algérienne qui passe d'une situation qui valorisait les valeurs culturelles à une autre de consommation par excellence.

Les acteurs politiques et ceux du monde de la culture ne jouent plus leur rôle d'intermédiaire et comme véritable courroie de transmission de la dynamique sociale, culturelle et politique. c'est ce qui a fait que la vie nocturne durant le mois de Ramadhan s'est transformée en une vie insipide et sans vitalité. La tradition politique vient de prendre une autre dimension avec la nouvelle reconfiguration politique en place, les partis n'ont plus l'engouement et le sens politique qui se démarque de la médiocrité et qui cherche toujours à être créatif et imaginatif, la chose la plus importante qui anime les partis politiques d'aujourd'hui est surtout faire de l'action politique une sorte de préoccupation de circonstance et occasionnelle. Cette nouvelle habitude a complètement cassé l'ancienne ossature culturelle et d'animation politique via des débats et des conférences et autres formes d'animation visant à élever la conscience des citoyens et contribuer dans la cristallisation de la conscience politique. Les partis politiques émanant de la période glorieuse de la brève ouverture démocratique de 1989 avaient l'imagination et le génie politique pour trouver des initiatives et les matérialiser à travers des actions s'inscrivant dans une optique relevant de la pédagogie politique et culturelle. Cette tradition politique qui donnait à la vie nocturne du mois de Ramadhan une connotation, voire un sens pleinement citoyen, éducatif sur le plan politique et pédagogique sur le plan culturel n'est plus, elle vient d'être substituée par une monotonie qui fait d'une prestation loin d'être en osmose avec la réalité politique de l'heure une prouesse sans égale.

La vie politique durant ce mois est synonyme d'action mortifère qui ne peut être en synergie avec l'animation la plus basique qu'elle soit. La vie nocturne est assimilée à quelque chose comme routine et «tintamarre» qui échappe au goût raffiné d'une oeuvre théâtrale ou un débat politique dans une «khayma» ou dans une librairie connue pour ses animations culturelles et politiques. La régression politique aidant, la technologie de l'information et de la communication (TIC) a cassé mordicus ces habitudes jusqu'à les faire disparaître de la façon la plus radicale qui puisse exister.

L'outil ravageur qui n'est autre que l'Internet a joué un rôle central dans le changement des habitudes et dans la remise en cause de beaucoup de traditions politiques et culturelles. D'après un sondage récent qui vient d'être réalisé durant le mois de Ramadhan, l'Algérien passe plus de temps dans le monde de la Toile y compris dans la soirée, ce qui fait dire que la vie nocturne est un prolongement de la vie virtuelle qui ne peut se réaliser qu'à travers ce monde qui détrône toutes les formes de l'animation que ce soit le cinéma, la musique ou les grands débats politiques s'ils en existent d'ailleurs. L'Internet a participé profondément dans cette métamorphose qui affecte la société charriant avec elle toutes les habitudes qui incitent à renforcer et à consolider l'esprit ludique et de divertissement à travers des jeux-cultes qui se sont transformés en une véritable addiction. La vie nocturne durant le Ramadhan de cette année, montre que les anciennes habitudes qui portent en leur sein une approche savante et citoyenne ont cédé leur place à la forme qui relève de la consommation tous azimuts, à savoir le monde virtuel et son interminable «toile d'araignée».