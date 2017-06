NOUVELLE CENTRALE ÉLECTRIQUE DE BOUTLELIS 33% de production en plus

La nouvelle centrale électrique à turbines à gaz de Boutlelis, d'une puissance globale de 446 MW, augmentera la capacité de production d'électricité à Oran de 33%, a indiqué le directeur local de l'énergie. Les travaux du projet, érigé sur une superficie de 20 hectares dans la commune de Boutelis, connaissent un taux d'avancement de l'ordre de 50%, a-t-indiqué, ajoutant que la réception de la centrale est prévue pour le mois de juin 2018.

La wilaya d'Oran compte quatre centrales: Oran, Mars El Hadjadj, Bethioua et Bir El Djir, d'une puissance globale de 1 200 MW, un seuil de 1 646 MW sera atteint avec la mise en ser- vice de la nouvelle centrale. La centrale électrique est constituée de deux turbines à gaz d'une puissance de 223 MW chacune fonctionnant au gaz naturel comme combustible principal et de gasoil comme combustible de secours, a-t-on indiqué de même source.

La construction de la centrale électrique, qui est réalisée par le consortium General Electric International (USA) et Cegelec SAS (France), a débuté en 2012 et devait être livrée en 2015,

a-t-on ajouté.