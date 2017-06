TIZI OUZOU Le jeûne, la chaleur et les rumeurs

Les conditions de préparation et d'organisation ont été parfaites dans cette wilaya spécialisée dans cet examen en ce sens que le taux de réussite reste le meilleur depuis ces dix dernières années.

Le troisième jour de l'examen du bac n'a pas été de tout repos à Tizi Ouzou. Rumeurs et spéculations le tout doublé d'une torride chaleur en ces journées de Ramadhan L'épreuve d'hier, concernant les scientifiques, n'a démarré qu'à 9 h 30 mn au lieu de 9 heures. C'est dire qu'en dépit de toute la batterie de mesures, parfois draconiennes, prises par le ministère de l'Education nationale, il n'en demeure pas moins qu'il reste très difficile de faire barrage à cette cabale qui ne dit pas son nom consistant à entacher cet examen convoité par tous les élèves des le début de leur scolarité. Mais ce ne sont que des tentatives vaines pour perturber cet examen. Les conditions de préparation et d'organisation ont été parfaites dans cette wilaya spécialisée dans cet examen en ce sens que le taux de réussite reste le meilleur depuis ces dix dernières années. Cette année, le bac a coïncidé avec le mois de jeûne et une canicule ayant atteint son paroxysme hier. Le thermomètre affichait, 43 degrés à l'ombre au chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou et dans la majorité des villes de la région. Quand on sait que la plupart des candidats ont jeûné, on devine aisément dans quelles conditions l'examen se déroule depuis dimanche dernier. Même les enseignants chargés de surveiller l'examen du baccalauréat n'ont pas cessé de se plaindre sur le fait que cet examen ait été programmé en pleine période de si grandes chaleurs et avec le mois de Ramadhan, en plus. Il y a lieu de souligner en outre que 20 955 élèves de terminale sont concernés dans la wilaya de Tizi Ouzou par l'examen du baccalauréat cette année. Ils sont répartis sur 70 centres d'examens à travers les 21 daïras que compte la wilaya. On dénombre 14 900 candidats scolarisés et 6 055 candidats libres. Sur le nombre global des candidats, 12 201 sont de sexe féminin. Au total, 4 958 enseignants ont été réquisitionnés pour encadrer le bac à Tizi Ouzou, d'après les chiffres qui nous ont été transmis par la cellule de communication de la direction de l'éducation. Enfin, notre source précise qu'une centaine de candidats détenus à la maison d'arrêt de Tizi Ouzou sont également en train de passer l'épreuve du bac depuis dimanche.