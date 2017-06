10 TONNES DE PRODUITS MARAÎCHERS EXPORTÉS VERS QATAR QUOTIDIENNEMENT A quand une structure durable valorisant l'exportation?

Par Hocine NEFFAH -

Le blocus que connaît l'Emirat de Qatar et imposé par l'Arabie saoudite et ses alliés a obligé Doha à opter pour l'importation des produits maraîchers de l'Algérie. Le Qatar a quadruplé sa demande de produits maraîchers algériens, c'est ce qui ressort des déclarations de Djahid Zefzaf, président du groupe public agro-logistique (ex-SGP Productions animales), qui exporte des produits agricoles pour le petit Emirat depuis 2 ans maintenant. Dans ce sens, Djahid Zefzaf indique qu'«il y a une augmentation de la demande. On a reçu des commandes pour 10 tonnes/jour de produits maraîchers alors que durant la saison dernière la quantité était de 2,5 tonnes/jour», a-t-il expliqué. Cette demande d'approvisionnement de la part des responsables qataris en produits agricoles de l'Algérie prouve que le potentiel agricole national est plus que jamais existant. Il reste à revoir la conception pour booster le secteur agricole dans sa version relevant de l'exportation à l'extérieur du pays. Le ministère de l'Agriculture est sommé de réfléchir à la façon qui devrait appuyer cette abondance en matière de produits agricoles que recèle le pays pour que l'exportation se transforme en un élément constant. De ce fait, tous les cadres dépendant de la tutelle de l'agriculture et celle du commerce doivent mettre en place une véritable structure qui prendra en charge sérieusement la question de l'exportation des produits maraîchers. Cette expérience du Qatar vient de montrer que l'abondance des produits agricoles est une réalité incontournable, nul ne pourra la nier, ce qui fait défaut, c'est le manque d'artifices et d'outils qui accompagnent cette démarche d'exportation en dehors de nos frontières. L'Algérie de par sa vocation agricole est capable de miser sur l'agriculture pour parer aux difficultés financières dans lesquels elle se débat, elle peut dépasser sa crise qui n'est autre qu'une crise de dépendance à la rente pétrolière et ses fluctuations dans le marché international. Alors que l'agriculture est un investissement sûr et pourvoyeur d'emplois et de la richesse nationale. La disponibilité des produits agricoles sur le marché explique dans un autre volet que cette abondance est livrée aux aléas du marché intérieur sans pour autant que les responsables de ce secteur stratégique pour la sécurité alimentaire de notre pays daignent mettre en oeuvre une nouvelle stratégie en mesure de booster notre agriculture et la faire hisser au rang de produits prisés par beaucoup de pays au niveau international. L'exportation est considérée comme le maillon faible de l'économie algérienne. Toute la problématique réside dans ce manque de prise de conscience par rapport à cet élément qui est le vecteur de tout économie qui se respecte dans les pays développés. Il y a eu une structure et qui existe toujours, chargée d'assurer l'exportation des produits agricoles et autres, à savoir Algex, une structure étatique qui a été créée pour la circonstance. Cette structure n'a pas joué son rôle durant l'année dernière où les agriculteurs avaient manifesté leur mécontentement quant au manque de professionnalisme de cette dernière qui a été responsable de la perte de plus de 2 tonnes de la pomme de terre sans qu'elle soit exportée vers l'extérieur. Le ministère de l'Agriculture est dans l'obligation de réhabiliter les chaînes de stockage avec des critères qui répondent aux normes pour qu'elles puissent emmagasiner en grand nombre les produits agricoles pour répondre aux besoins de la consommation locale et aussi pour qu'elles puissent relever le défi de l'exportation de ces produits agricoles à l'extérieur. Ça sera le meilleur moyen possible pour que le pays atteigne le niveau de maîtrise de ses équilibres financiers loin des chocs qui peuvent être provoqués par le marché pétrolier.