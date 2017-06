UN CONSEIL DES MINISTRES SE TIENDRA AUJOURD'HUI Voie libre pour l'exécutif

Par Walid AÏT SAÏD -

C'est le chef de l'état qui présidera la réunion

Lors de ce Conseil des ministres, il sera surtout question d'exposer le Plan d'action du gouvernement, sur lequel Abdelmadjid Tebboune et son équipe ont travaillé d'arrache-pied depuis leur prise de fonctions.

Après leur avoir donné le temps de prendre connaissance de leurs dossiers, Bouteflika réunit pour la 1ère fois ses nouveaux ministres. En effet, le chef de l'Etat présidera aujourd'hui un Conseil des ministres, apprend-on de sources officielles. Ce sera le premier du genre pour le gouvernement Tebboune en général et pour 11 de ses ministres en particulier. Néanmoins, ce conseil a la particularité d'être amputé du ministre du Tourisme après le départ de Messaoud Benagoune, démis de ses fonctions, deux jours seulement après sa nomination. Aurons-nous droit au nom de son remplaçant après ce conseil? Rien n'est moins sûr, en tout cas cette rencontre ne se contentera pas des habituelles présentations des membres du gouvernement d'une équipe renouvelée mais d'un coup de starter pour une course effrénée. Il sera ainsi question ni plus ni moins d'exposer le Plan d'action du gouvernement, sur lequel Abdelmadjid Tebboune et son équipe ont travaillé d'arrache-pied depuis leur prise de fonctions. Le président de la République scrutera minutieusement l'exposé que lui fera son nouveau Premier ministre, auquel il ne manquera pas d'ajouter ses habituels correctifs. La touche du chef! Une réunion donc de haute importance du fait qu'elle tracera la feuille de route du très prometteur gouvernement Tebboune. On saura donc quelle sera la politique qu'il abordera pour mener à bon port le navire Algérie. Fera-t-il dans la continuité ou rompra-t-il complètement avec l'action de son prédécesseur? Des questions qui se posent légitimement du fait que pour le moment le nouveau Premier ministre n'a rien laissé filtrer, se contentant de quelques déclarations qui plaident pour une continuité avec la mise en place de gros correctifs afin d' «optimiser» cette action. Surtout en ce qui concerne le gros «poisson» qu'est le nouveau modèle de croissance économique qui a été plébiscité par les instances financières internationales. Tebboune devrait donc apporter des petites retouches qui lui permettraient d'être adapté à la réalité algérienne afin de l'appliquer le plus rapidement possible. Cela évidemment sans toucher aux acquis sociaux chers au président Abdelaziz Boutefilka. Une mission délicate que Abdelmadjid Tebboune semble des plus aptes à surmonter. Car, avant même l'élaboration de ce Plan d'action, que tout le monde attend, il avait tracé ses priorités. Au lendemain de son investiture dans ses nouvelles fonctions, il avait fait preuve de réalisme et d'optimisme. D'emblée, il avait reconnu que le pays vit des «difficultés financières». Les difficultés qu'il avait expliquées par un problème de définition de «priorités», qui devraient être déterminées noir sur blanc dans ce nouveau Plan d'action. Il avait dans ce sens assuré qu'il allait s'atteler à opérer «une reconversion profonde» de notre économie dans le sens de sa libération de la dictature des hydrocarbures et sa diversification. Il s'était aussi fixé comme objectif la poursuite de la politique de logement jusqu'à l'éradication totale de la crise. L'éducation et la santé avaient aussi été classés comme «prioritaires» par Tebboune. Ce qui démontre que le nouveau Premier ministre n'est pas là pour «asphyxier» les Algériens, mais travailler la ressource humaine, élément fondamental qui donne aux Etats les moyens de se sortir de toutes les crises. On en saura donc plus aujourd'hui sur le «plan Tebboune» qui va être présenté au Parlement dans les prochains jours. Selon l'article 99 de la Constitution, «le Premier ministre est chargé de coordonner l'action du gouvernement. Il doit élaborer son Plan d'action afin de le présenter en Conseil des ministres. Une fois cette formalité accomplie, il doit soumettre son projet à l'APN pour adoption». Cette présentation était initialement fixée au 18 juin, mais des rumeurs insistantes parlent d'un report. Une chose est sûre en tout cas, le Conseil des ministres sonnera le début de la lourde tâche qui attend Tebboune et son gouvernement. Allez hop, au boulot!