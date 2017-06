CÉLÉBRATION AUJOURD'HUI DE LA «JOURNÉE MONDIALE DES DONNEURS DE SANG» Pour quelques gouttes de sang...

Par Abdelkrim AMARNI -

Donner son sang, c'est sauver une vie

Tous les vendredis une collecte de sang est organisée à Alger au niveau du «Bastion 23».

Cette quatorzième édition, placée sous le haut patronage du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, a pour objectif premier de sensibiliser les citoyens à l'importance du don de sang volontaire et régulier, mais aussi pour rendre «un vibrant hommage» à tous les donneurs de sang dans le pays.

L'Agence nationale du sang (ANS), en coordination avec diverses structures de transfusion sanguine et en partenariat avec la Fédération algérienne des donneurs de sang, organise aujourd'hui plusieurs manifestations à travers tout le pays. Une conférence de presse est prévue à cet effet parallèlement à l'organisation de «portes ouvertes» de sensibilisation, des collectes de sang et cérémonies honorifiques au profit des donneurs de sang.

La collecte de sang en Algérie est en constante augmentation. Ainsi, durant le Ramadhan 1437, équivalant à l'an 2016, ce sont pas moins de 43 770 poches de sang qui ont été collectées par 217 structures de transfusion sanguine qui ont reçu 649 080 candidats. Lors de cette journée en 2016, 8 212 dons de sang ont été recensés et 10 039 poches de sang l'ont été le 30 mars dernier lors de la «Journée maghrébine du don de sang». Un total de 557 0014 poches de sang ont été collectées soit +3,2% par rapport à 2015 avec 540 000 poches soit +6% par rapport à l'année précédente de 2014.

Bien que ces chiffres soient appréciables, il n'en demeure pas moins qu'ils restent insuffisants du fait qu'un tiers des dons proviennent encore de donneurs de compensation ou familiaux. Seuls les deux-tiers des dons collectés sont réalisés en site fixe et un tiers en collecte mobile. Le taux de dons pour 1 000 habitants est un indicateur de la disponibilité en sang. En Algérie il est de 13,92 dépassant le taux moyen (11,7) des pays à revenu intermédiaire.

En principe, entre 420 et 480 ml de sang sont prélevés, en fonction du poids du donneur. L'acte lui-même dure 8 à 10 minutes. Si l'on ajoute le temps de l'entretien pré-don, puis le temps de repos et de collation qui suit le prélèvement, le don de sang prend environ 45 minutes. Il faut respecter un délai d'au moins huit semaines entre deux dons de sang. Une femme peut donner son sang au maximum quatre fois par an, un homme six fois par an.

Quatre valeurs fondent le don de sang: l'anonymat, (seul l'ANS connaît l'identité du donneur et du receveur, ainsi que les données le concernant), le volontariat, le non-profit et le bénévolat. C'est un acte libre, qui est accompli sans aucune contrainte et les produits sanguins ne peuvent être source de profit. Le don de sang est bénévole et ne peut être rémunéré sous quelque forme que ce soit.

Instaurée en 2004 à l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la Journée mondiale des donneurs de sang célébrée le 14 juin a pour vocation de promouvoir le don de sang bénévole, de remercier les donneurs et inciter les non-donneurs à effectuer ce geste solidaire.

Le 14 juin rend aussi hommage à Karl Landsteiner, médecin et biologiste autrichien, qui a découvert les groupes sanguins et les a classés en système ABO.