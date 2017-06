SÉCURISATION DES SITES FRONTALIERS POUR LA SAISON ESTIVALE 12.000 policiers mobilisés

Par Massiva ZEHRAOUI -

La Sûreté nationale (Dgsn) a mis en place un arsenal sécuritaire afin d'accompagner les voyageurs

La direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) a mis en place des mesures de facilitation en faveur des voyageurs pour la saison estivale de cette année.

En prévision de la saison estivale coïncidant cette année avec le Ramadhan et la période du Hadj, la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) a mis en place un arsenal sécuritaire afin d'accompagner les voyageurs. C'est ainsi que près de 12.000 agents de la police des frontières ont été déployés au niveau des différents sites frontaliers, maritimes, aériens et postes de terrain, ont indiqué hier à Alger, le responsable de la formation et le commissaire principal de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn), Hamid Zouiger, lors d'une conférence sur les dispositions prises en faveur des voyageurs, à l'Ecole supérieure de police Ali-Tounsi. «La sécurité a été renforcée au niveau des aéroports et des ports, où 12.000 policiers sont chargés de la sécurité à ce niveau-là», a-t-il annoncé lors d'un point de presse.

En ce qui concerne la brigade navigante il précisera que les mesures de facilitations au niveau des ports, prises pour cette année concerneront en plus de celui d'Alger, ceux de Skikda, Mostaganem, Oran et Béjaïa, expliquant que «ces brigades accompagneront les voyageurs tout au long de leur traversée pour revenir ensuite avec ceux du retour».

Outre la mise en place des moyens humains, des équipements technologiques ultramodernes et pointus appuieront le travail des forces de police, a assuré le responsable, soulignant que les éléments de police ont été préalablement formés à cet effet. «Cela contribuera sans doute de façon patente à faciliter le travail de la police des frontières», a-t-il développé.

Lors de cette rencontre, Hamid Zouiger a dévoilé le plan adopté par la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) en matière de sécurité, rappelant que cela entre dans le cadre des efforts consentis par la police des frontières qui «oeuvre dans le sens de la conciliation entre la sécurité et les mesures de facilitations».

Une série de dispositions a été donc été mise en place dans l'intérêt du voyageur, avance-t-il en citant «la suppression des fouilles corporelles ou encore de l'opération de l' inspection des bagages au niveau de tous les aéroports du pays; il y aura également la suppression de la carte de police». Pour ce qui est de la modernisation des outils de communication et de contrôle aux frontières, la Dgsn a développé des plans de surveillance se basant sur des programmes qui permettent de lire et de s'assurer de l'authenticité des documents de voyage qui sont lus automatiquement. Ce système a été généralisé durant l'année 2017 au niveau des différents postes des frontières, a-t-on précisé.

A ce titre, le même responsable a énuméré les buts de ce contrôle qui a dans le viseur, «l'accompagnement des mesures relatives à la sécurité et au contrôle des frontières, le renforcement de la surveillance des voyageurs et la lutte contre le crime sous toutes ses formes et la facilitation de la circulation des personnes au niveau des frontières». Cela permettra également de maîtriser le flux des personnes à travers les frontières, relève la même source.

Par ailleurs, pour la préparation de la période du Hadj de cette année, il a été affirmé qu'en plus du dispositif déjà en place, de nouvelles mesures policières seront prises afin que les pèlerins voyagent dans la sérénité et le confort.

Parmi les autres mesures prises en prévision de la saison estivale de l'année 2017, figurent le renforcement de la surveillance dans les parkings automobiles et la création d'un couloir vert qui sera consacré aux familles ainsi qu'aux personnes handicapées.