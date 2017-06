EN PRÉSENCE DU PATRON DU GROUPE Condor partage le f 'tour avec les journalistes

Par Salim BENALIA -

Une minute de silence a été observée à la mémoire des deux disparus Bachir-Chérif Hassan et Ghania Yacef Toumi.

Le premier responsable du Groupe Condor, leader de l'électronique en Algérie, Abderrahmane Benhammadi a partagé le f'tour avec les représentants de la presse nationale, venus nombreux pour honorer cette invitation. La rupture du jeûne a eu lieu dans une ambiance des plus conviviales, au terrain de Golf de Dély Ibrahim, sur les hauteurs d'Alger. Cultivant une relation privilégiée avec les hommes et femmes du quatrième pouvoir, Abderrahmane Benhammadi autant que ses plus proches collaborateurs et au nom de l'entreprise ont tenu, ainsi, à remercier ces professionnels pour leur précieuse collaboration tout au long de ces dernières années. A la faveur de cette rencontre et bien avant l'Adhan (appel à la prière) toute l'assistance a été conviée à observer une minute de silence à la mémoire des deux journalistes disparus Bachir-Chérif Hassan, directeur de publication du quotidien La Tribune, et Ghania Yacef Toumi, journaliste à radio El Bahdja. Les directeurs d'organes qu'ils soient journaux ou médias lourds, notamment les chaînes de télévision privées, ont pu à la faveur de cette rencontre échanger avec les responsables de l'entreprise de Bordj Bou Arréridj tout en appréciant un cadre rustique donnant sur des hectares de verdure. S'adressant à ses hôtes, Adel Hadji, PR et Brand Manager, a mis en exergue les relations privilégiées qui lient l'entreprise à ses partenaires du secteur des médias: «Je saisis cette occasion pour vous présenter mes voeux les plus chaleureux à l'occasion du mois sacré du Ramadhan. Je tiens également à saluer votre dévouement et votre engagement pour l'entreprise», en saisissant, en outre, l'opportunité pour rappeler que Condor figure parmi les premiers annonceurs en Algérie. D'ailleurs, le dernier spot télé n'est autre que celui consacré à la nouvelle marque de cuisine lancée à la faveur du mois sacré par Condor et dont l'intitulé est «Zaafana!» Une accroche originale qui attise la curiosité. Une communication en rupture avec les codes du marché de la cuisine équipée et qui traduit les nouvelles ambitions de Condor. Convia est la nouvelle marque de cuisines équipées commercialisées par Condor. Celles-ci sont proposées à des prix défiant toute concurrence. Adaptées à toutes les bourses, leurs prix démarrent à partir de 149.000 DA. L'on annonce une très grande variété de modèles avec 13 coloris et plus de 10 000 combinaisons possibles, de quoi combler les fantaisies des plus exigeantes ménagères. Abderrahmane Benhamadi, premier responsable de Condor, a révélé lors du lancement de la marque, à Alger: «Avec cette offre, nous voulons toucher 70% des Algériens», a-t-il dit, tout en rappelant que les clients pourront gagner 30% en économie sur l'achat des cuisines par rapport à celles qui sont achetées de l'étranger. Il a rappelé que le projet des cuisines Convia est un joint-venture avec les partenaires tunisiens. La marque Convia est le fruit d'un partenariat entre Condor, leader de l'électroménager en Algérie, et Delta cuisine, leader du marché des cuisines équipées en Tunisie. Tous deux ont mis à profit leurs expériences et savoir-faire en commun pour répondre aux besoins de la clientèle algérienne désireuse d'acquérir des cuisines de qualité sans pour autant se ruiner, est-il en effet indiqué. «Le projet permettra de créer 2000 emplois à l'horizon 2018», a signalé Benhammadi qui a expliqué qu'une bonne partie du coût consenti au projet, soit 200 millions de dinars, sera consacré à la formation. Convia s'appuie sur le dense réseau de distribution de Condor.