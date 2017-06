ALORS QUE DEUX ÉLÉMENTS DE SOUTIEN ONT ÉTÉ ARRÊTÉS Un terroriste se rend à Tipasa

Un terroriste répondant au nom de «R. Nassim» s'est rendu, avant-hier mardi, aux autorités militaires de la wilaya de Tipasa, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense. Selon la même source, un détachement de l'Armée nationale populaire «a arrêté deux éléments de soutien aux groupes terroristes à Constantine/5°RM.»

Le document ajoute, par ailleurs, qu'un autre détachement de l'ANP «a appréhendé un narcotrafiquant à Biskra/4°RM et saisi une quantité de 57,5 kilogrammes de kif traité, un véhicule touristique et une somme d'argent s'élevant à 2 802 500 DA.»On apprendra également à la lecture du communiqué que des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté deux contrebandiers en possession de 5,5 kilogrammes de corail à El-Taref/5°RM.» D'autre part, à Ghardaïa et Bordj Badji Mokhtar, des détachements de l'ANP «ont arrêté cinq contrebandiers et saisi un camion et trois véhicules tout-terrain chargés de 3 830 litres de carburant», lit-on encore dans le communiqué.Par ailleurs, des gardes-côtes «ont déjoué à Annaba/5°RM, une tentative d'émigration clandestine de 13 personnes à bord de deux embarcations de construction artisanale», ajoute la même source.

Enfin, des détachements de l'ANP, des éléments de la Gendarmerie nationale et des gardes-frontières «ont arrêté à Tlemcen, Oran, Adrar, El-Menia et Laghouat, 22 immigrants clandestins de différentes nationalités», conclut le MDN.