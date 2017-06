TIZI OUZOU Toutes les viandes sont contrôlées

Toutes le viandes vendues dans le secteur formel, dans la wilaya de Tizi Ouzou, sont contrôlées et certifiées, a rassuré le directeur local du commerce, Adjabi Kada. L'ensemble des deux abattoirs pour viandes rouges et six pour viandes blanches ainsi que les 22 tueries (12 pour viandes blanches et 10 pour les viandes rouges) de la wilaya sont contrôlés au quotidien par une brigade mixte composée d'éléments du service de contrôle de la qualité de la direction du commerce et de vétérinaires de la direction des services agricoles, a-t-il affirmé. Adjabi Kada qui répondait à des rumeurs faisant état d'une éventuelle commercialisation de viande d'âne sur le marché local, a rassuré le consommateur que ce produit est «absent dans les abattoirs et boucheries de la wilaya qui font l'objet d'un contrôle rigoureux et quotidien durant ce mois de Ramadhan», relevant que les produits douteux et, qui peuvent représenter un danger sur la santé du consommateur «ne peuvent provenir que du secteur informel». La vente de gâteaux tels que la zlabia et qalbelouz, largement consommés durant le mois de Ramadhan, fait aussi l'objet d'un contrôle permanent pour éviter une réutilisation excessive des huiles de friture. «Toutefois, 70% de ces produits sont écoulés sur le marché informel et préparés par des familles chez elles et échappent donc au contrôle», a-t-il déploré. pour préserver la santé du citoyen, des opérations de contrôle et de lutte contre l'informel sont menées par 80 brigades qui totalisent 160 agents de contrôle de la direction du commerce et ne se limitent pas qu'à ces deux produits puisqu'elles concernent toutes les marchandises sensibles et touchent l'ensemble des commerces répartis sur les 67 communes de la wilaya, a-t-il rappelé. Dans ce cadre, une lutte «acharnée» contre l'exposition de marchandises sur la voie publique, suivie de propositions de fermeture, est initiée depuis le début du Ramadhan par les services de la direction du commerce ce qui n'a pas été du goût de certains commerçants qui se sont rapprochés de cette même institution pour se plaindre, a confié Adjabi. Ce même responsable a appelé les consommateurs à «bouder» le marché informel afin de préserver leur santé et s'assurer de la qualité de produits qu'ils achètent, y compris lorsqu'il s'agit d'acquérir des fruits et légumes en préférant ceux vendus à l'intérieur des commerces à ceux exposés sur la voie publique, ces derniers étant imprégnés des fumées toxiques des véhicules et autres polluants dangereux.