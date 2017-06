AGENCES DE VOYAGES L'assurance couvrant la responsabilité professionnelle obligatoire

Par Ali TIRICHINE -

Ainsi, les agences sont non seulement soumises à l'obtention préalable d'une licence d'exploitation délivrée par le ministre chargé du Tourisme, après avis de la Commission nationale d'agrément des agences de tourisme et de voyages, mais elles sont aussi soumises à d'autres conditions. C'est le cas pour l'obligation faite aux exploitants d'agences de tourisme et de voyages à souscrire une assurance obligatoire dénommée «contrat d'assurance couvrant la responsabilité professionnelle». Ce document accompagne la demande de licence.

C'est un nouveau gisement pour le secteur des assurances qui vient de s'ouvrir avec cette obligation imposée aux agences de tourisme et de voyages de souscrire un contrat couvrant la responsabilité professionnelle. En effet, le texte fixant les conditions de création et les modalités d'exploitation des agences de tourisme et de voyages est publié dans le Journal officiel. Il s'agit du décret exécutif n° 17-161 du 15 mai 2017 figurant au N°30 du 17 mai 2017. Cette nouveauté devra contribuer à la croissance du marché des assurances. En 2016, le secteur a réalisé une croissance de 2% de son chiffre d'affaires dans un contexte de recul de la branche automobile. La note de conjoncture du Conseil national des assurances (CNA) concernant le secteur pour l'exercice 2016 affiche un chiffre d'affaires global (y compris les acceptations internationales) à 133,9 milliards de dinars à la fin 2016, contre 131,17 milliards DA en 2015. Le bilan fait ressortir une très légère progression (+0,6%) des assurances de dommages et une hausse sensible (+11,8%) des assurances de personnes. Ce qui oblige à chercher de nouvelles opportunités.

En ce qui concerne le voyage, certaines compagnies comme Caarama Assurance ont lancé le paiement en ligne pour son assurance voyage Moussafer devenant la première compagnie d'assurance à proposer un portail de souscription, de gestion et de paiement en ligne. Ce service permet à tout détenteur de carte CIB de souscrire facilement à un contrat d'assurance voyage sans se rendre aux points de vente Caarama, 7j/7, 24h/24, à partir de leur téléphone mobile, tablette ou ordinateur. Selon le P-DG de la compagnie, Ammar Meslouh, le service proposé par Caarama Assurance se démarque de ceux lancés jusque-là et il permet au client non seulement la possibilité d'établir des devis en ligne, de les transformer en contrat, de payer avec la carte interbancaire CIB, mais aussi de modifier ses contrats à sa convenance pour prolonger ou reporter son séjour, de modifier la destination et même de se faire rembourser d'une manière automatisée le cas échéant, en cas de refus de visa. L'assurance voyage est le premier produit commercialisé par Caarama Assurance via le Net.