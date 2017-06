SELON UN SITE PALESTINIEN SPÉCIALISÉ EN ASTROLOGIE L'Aïd el fitr sera dimanche 25 juin

Par Madjid BERKANE -

Sauf surprise, la fête de l'Aïd el fitr sera dimanche 25 juin prochain. Selon le site palestinien spécialisé en astrologie «tous les calculs astrologiques qui ont été faits confirment que le premier jour de l'Aïd El fitr sera le dimanche 25 juin prochain dans la plupart des pays arabes et musulmans». Rencontrant les journalistes, le directeur dudit site Daoud Teroua, a affirmé que la vue de la lune du mois de Choual (mois succédant au mois de Ramadhan selon l'année lunaire) sera largement possible dans la nuit du samedi 24 juin correspondant au 29 Ramadhan. La lune sera vue notamment depuis les pays de l'Afrique de l'Ouest et les pays du sud du Golfe. Ainsi, l'Algérie sera donc concernée par ces calculs. Par ailleurs, le secrétariat général d'El Iftaa, (conseils, ndlr), relevant de l'Union européenne a indiqué suite a des calculs astrologiques effectués par ses spécialistes en astrologie que le premier jouir de l'Aïd sera également le dimanche 25 juin. Fondant ses calculs sur l'heure mondiale Greenwich et en usant des télescopes ultramodernes, «la lune du mois de Choual sera vue dès 2h31 du samedi

24 juin, soit 5h31du matin selon l'heure de La Mecque, a-t-il indiqué dans un communiqué. La lune du mois de Choual sera vue notamment, précise le secrétariat, à partir des pays de l'Amérique latine et l'Amérique du Nord, ainsi qu'une partie des pays de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Il est à rappeler que le mois de Ramadhan l'année dernière a eu uniquement 29 jours en Algérie. A signaler aussi que l'Algérie ne suit pas systématiquement l'Arabie saoudite dans ses calculs comme le font certains pays arabes et musulmans. L'Algérie a toujours plaidé pour la mise en place d'un conseil d'El iftaâ pour les pays du Monde arabe. Mais visiblement, ce denier tarde à voir le jour. Certains pays arabes refusent d'adhérer à l'idée, car selon eux, le Coran a précisé dans ses recommandations, que le début et la fin de mois de jeûne se font en fonction de la vue de la Lune dans le pays. «L'observation de la Lune dans un pays ne veut pas dire forcément qu'elle va se voir dans un autre pays à la même heure et dans la même journée», précise un verset coranique.