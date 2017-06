BENHABYLÈS À PROPOS DES RÉFUGIÉS SYRIENS "L'Algérie tient sa position"

Par Massiva ZEHRAOUI -

Le Croissant-Rouge algérien a assuré que son organisation a assuré toutes les conditions pour les réfugiés syriens présents sur le sol algérien.

Retombés dans l'anonymat depuis plus d'une semaine, les Syriens bloqués à la frontière marocaine sont toujours sur place et vivent encore le même calvaire. A l'occasion d'un ftour organisé au profit des réfugiés syriens, la présidente du Croissant-Rouge algérien, Même Saïda Benhabyles a confirmé la situation de blocage, tout en apportant un correctif à la position de l'Algérie sur le sujet. «Le problème ne se pose pas entre l'Algérie et le Maroc, mais concerne plutôt le Haut Commissariat aux réfugiés de l'Organisation des Nations unies (ONU) et le Maroc», souligne Mme Benhabyles. La présidente du CRA a souligné que l'action de l'Algérie «répond à un devoir humanitaire qui émane des préceptes de l'islam et des principes du droit international humanitaire et, qui s'est concrétisée par l'ouverture de ses frontières pour accueillir ces réfugiés». Les autorités marocaines ont rappelons-le, refusé de transférer ces réfugiés vers l'Algérie. Ce n'est qu'une fois arrivée au point frontalier, que la délégation algérienne composée de responsables au ministère des Affaires étrangères censée ramener les réfugiés syriens de la wilaya et du Croissant-Rouge algérien découvre avec étonnement l'absence des familles syriennes qu'elle était censée ramener en Algérie. Ces Syriens, sont les victimes d'une crise diplomatique qui dure aujourd'hui depuis plus de deux mois. Ils étaient 50 au départ, ils ne sont plus qu'une vingtaine aujourd'hui. Et pour cause, les conditions que vivent ces derniers dans le désert de Figuig, totalement livrés à eux-mêmes, sans eau ni nourriture. Face à ce drame, Amnesty-International aux côtés d'autres organisations sont montées au créneau pour dénoncer l'attitude du Maroc qui «bafoue ses obligations internationales en matière de protection des réfugiés en bloquant un groupe de Syriens dans une zone désertique à la frontière entre le Maroc et l'Algérie».

Pour sa part, le Haut Commissariat des réfugiés HCR, se dit préoccupé par la situation critique des réfugiés, et appelle le gouvernement marocain à réagir en urgence.