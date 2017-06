CHIRURGIE CARDIAQUE Deux interventions menées à Oran

Par Wahib AïT OUAKLI -

deux interventions extrêmement délicates viennent d'être opérées par l'équipe de la chirurgie cardiaque.

C'est le top de l'innovation. L'établissement hospitalier universitaire 1er Novembre d'Oran, par le truchement du service de chirurgie cardiaque, vient de franchir un nouveau pas dans le traitement des malades grâce à la nouvelle technique appelée la chirurgie mini-invasive laparoscopique. Dans le tas, deux interventions extrêmement délicates viennent d'être opérées par l'équipe de la chirurgie cardiaque, à leur tête le docteur. Bouchenafa, assistée par le professeur français M. Coueteil.

Les deux interventions chirurgicales, se basant sur les techniques mini-invasives opérées à l'aide de la technique dite vidéoscopique, ont abouti au changement de valves et la deuxième concerne la fermeture d'une communication inter-auriculaire. La chirurgie laparoscopique est de plus en plus révolutionnaire dans le domaine de la santé vu tous les avantages qu'elle procure sur plusieurs plans, aussi bien aux patients qu'aux pratiquants de la santé, dont entre autres le coût et la durée d'hospitalisation.

Il s'agit essentiellement d'une technique applicable sans procéder à une quelconque ouverture ni fermeture traumatisante de la paroi, réduisant considérablement le temps opératoire. En somme, cette pratique permet une meilleure précision en accomplissant le geste opératoire et moins de douleurs post-opératoires, tout en minimisant au plus bas niveau les risques d'infection. Ce n'est pas tout, car sur le plan social et psychologique, elle permet au patient de reprendre le train de la vie en un laps de temps record, ne lui laissant aucune trace, ni cicatrice, comme ce fut le cas dans la chirurgie classique opérée auparavant, reposant essentiellement sur l'ouverture tout le long du thorax. Cette ancienne technique est donc à bannir en douceur et dans l'acte chirurgical, en optant graduellement pour la chirurgie mini-invasive vidéoscopique qui consiste à ouvrir une petite plaie esthétique à peine visible souvent au bas du sein, notamment pour les femmes. Grâce à cette nouveauté en chirurgie cardiaque, les responsables de l'Etablissement hospitalier universitaire 1er Novembre d'Oran affirment encore une fois «la place capitale qu'il concède au développement technologique des pratiques innovantes en médecine, notamment, en chirurgie, en prodiguant cette technique dont le bénéfice pour le patient est nettement démontré».