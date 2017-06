QUATRIÈME JOUR DE L'EXAMEN DU BAC Satisfecit total des candidats

Par Madjid BERKANE -

Les sujets étaient à la portée de tous. Les questions faisaient partie du programme scolaire.

Le quatrième jour du bac s'est déroulé dans des conditions meilleures par rapport notamment aux deux premiers jours ponctués par la diffusion des sujets sur les réseaux sociaux et les rumeurs les plus folles quant à leur fuite. Le blocage des réseaux sociaux, hier encore quelques heures avant le début des examens, a aidé les candidats à mieux se concentrer. Les candidats de la filière lettres et philosophie qui ont passé leur dernière épreuve, à savoir l'histoire-géographie, ont tenu à exprimer leur entière satisfaction. «Les sujets étaient à la portée de tous. Les questions faisaient partie du programme scolaire. Un élève moyen durant l'année pouvait très bien se débrouiller», se sont accordés à dire les candidats à leur sortie des centres d'examen. Le sentiment de satisfaction a été aussi exprimé par les candidats de la filière lettres et langues étrangères. Ils ont passé eux aussi l'épreuve de l'histoire -géographie. Comme leurs camarades de lettres et philosophie, les candidats ont souligné que les questions n'ont pas porté, comme c'est d'habitude le cas, sur le parcoeurisme. «Les sujets portaient globalement sur des questions de synthèse et de compréhension», nous ont indiqué quelques candidats rencontrés à leur sortie du lycée Ethaâlibia d'Hussein Dey. Les candidats qui auront à passer aujourd'hui leur dernière épreuve du bac, à savoir la langue allemande, ont fait remarquer par ailleurs que les fouilles ont été durcies hier à l'entrée des classes. Les enseignants-surveillants ne se sont pas contentés comme d'habitude de déposséder les élèves de leurs portables et autres objets, mais ils les ont même fouillés et vérifié s'il n'y avait pas des écritures sur leurs mains. Le quatrième jour du bac a été aussi cool pour les candidats de la filière sciences de gestion et comptabilité. Les sujets proposés dans la matière gestion et management faisaient partie du programme scolaire. Réputée comme étant une matière nécessitant de l'analyse et un peu de par coeurisme, les candidats particulièrement les bons élèves ont été presque sûrs de leur travail.«C'était presque du gâteau!. Nous sommes vraiment ravis», ont témoigné plusieurs candidats, en sortant du collège d'El Khensa à Alger. Le dernier jour du bac pour les candidats de gestion aura lieu aujourd'hui. Les candidats auront un temps suffisant pour préparer les épreuves programmées, car l'après-midi était repos pour eux. Par ailleurs et dans des conditions tout à fait propices pour le déroulement de l'examen du bac, les candidats de la filière sciences expérimentales, ont passé la physique dans la matinée. Les sujets étaient largement abordables pour un élève moyen. «Point de pièges dans les questions. Un minimum de réflexion et de concentration suffiront pour bien y répondre », a déclaré Nesrine rencontrée devant le lycée technique d'Hussein Dey. Nesrine qui a remarqué, elle aussi, que les enseignants - surveillants ont redoublé de vigilance hier , en veillant sur la fouille minutieuse des candidats. En bonne élève, Nesrine s'est dit même ravie de toutes les mesures prises pour contrecarrer la fraude. Cela va apprendre aux élèves de compter sur eux- mêmes à l'avenir. Evoquant le cas des tricheurs, il est à mentionner que les directeurs des centres d'examen ont dû renvoyer plus de 95 élèves durant le deuxième jour pour tentatives de fraude.

Les élèves surpris seront exclus de l'examen du bac d'une durée allant de 2 à 5 ans. Il est à noter enfin que les partenaires du ministère de l'Education nationale, notamment la Dgsn et la Protection civile ont bien joué leur rôle. En effet, la sécurisation des alentours des lycées était parfaite. Les éléments de la Protection civile ont aussi intervenu à temps pour évacuer les quelques cas de malaise enregistrés par des candidats dus à l'effet du jeûne et de la chaleur qui a été relativement élevée avant-hier. Les résultats du bac sont attendus, rappellons-le, pour le 15 juillet.