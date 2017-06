PRÈS DE 36.000 COMMERÇANTS RÉQUISITIONNÉS POUR L'AÏD Les "hors-la-loi" risquent gros

Par Mohamed TOUATI -

En plus d'une fermeture d'un mois de leur commerce ils peuvent écoper d'une amende entre 30.000 et 200.000 dinars.

Parcourir des kilomètres pour trouver une boulangerie ouverte, un sachet de lait, des fruits et légumes ou tout simplement des produits de première nécessité demeure un parcours du combattant pendant la fête de l'Aïd qui marque la fin du mois de Ramadhan. Un réflexe que la majorité des commerçants a fini par imposer. Un casse-tête pour les citoyens. Un manquement à un service d'utilité publique que les services concernés, ne sont pas parvenus à corriger. Chaque année donc c'est la même question qui se repose. Les commerces seront -ils ouverts pour assurer l'essentiel: les besoins alimentaires de la population? Le nombre de commerçants réquisitionnés pour l'Aïd El Fitr sera de 35.876 (contre 33.776 en 2016), afin d'assurer aux citoyens un approvisionnement régulier en produits alimentaires et services de large consommation durant cette fête», a indiqué hier un communiqué du ministère du Commerce. «Cette permanence concerne 4745 boulangers, 22.833 commerçants dans l'alimentation générale, fruits et légumes et 8145 dans des activités diverses», indique la même source qui souligne que des unités de production seront aussi concernées par la permanence de l'Aïd El Fitr. «Il s'agit de 453 unités de production composées de 131 laiteries, 282 minoteries et 40 unités de production d'eaux minérales.» précise-t-il. L'initiative est incontestablement louable, appréciable. Le département d'Ahmed Saci semble vouloir prendre le taureau par les cornes pour éviter la raréfaction des denrées alimentaires, celles de large consommation durant cette période particulière. Il faut donc agir assez rapidement et ne pas attendre la dernière minute pour installer le dispositif nécessaire qui puisse éviter la triste image de villes mortes que renvoie le pays à cette occasion. Pour assurer exceptionnellement cette «opération de maintien» de commerces ouverts durant la célébration de l'Aïd les pouvoirs publics n'ont pas lésiné sur les moyens humains. Le gouvernement de Abdelmadjid Tebboune qui vient en quelque sorte de réussir son baptême du feu en évitant aux consommateurs la traditionnelle flambée des prix va s'attaquer à la seconde étape qui caractérise la fin du mois de Ramadhan: la disponibilité des produits alimentaires. Aux grands maux les grands remèdes. C'est une véritable armada qui est mobilisée pour assurer son succès. Plus de 2000 agents ont été mobilisés pour la circonstance.

«Pour le suivi de la mise en oeuvre de ce programme de permanences élaboré par le ministère du Commerce, 2 142 agents de contrôle seront affectés à travers l`ensemble du territoire national», ajoute le communiqué répercuté par une dépêche de l'APS. Il faut rappeler que la question de la permanence des commerces pendant les fêtes légales nationales est réglementée par la loi 04-08. Et gare aux récalcitrants car elle prévoit des poursuites judiciaires contre eux. Que risquent-ils? La loi 13-06 relative aux conditions d`exercice des activités commerciales prévoit la fermeture des locaux commerciaux pour une durée d`un mois assortie d`une amende allant de 30.000 à 200.000 DA les contrevenants. Les «hors-la-loi sont prévenus.»