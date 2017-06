OOREDOO RENCONTRE LES JOURNALISTES L'opérateur fait part de ses ambitions

Par Salim BENALIA -

C'est dans ce monument à l'aura mauresque que les journalistes ont échangé avec le staff managerial de Ooredoo, tout en s'imprégnant de l'atmosphère inédite qu'abrite ce nouveau cadre de communication et d'échange.

Les nuits d'été se succèdent au Bastion 23 ou palais des Raïs qui accueille chaque soir les citoyens amoureux de l'art et de la culture et désireux de découvrir les joyaux architecturaux de la capitale. C'est dans l'enceinte de ce lieu chargé d'histoire et rappelant de glorieuses époques écoulées que l'opérateur de téléphonie mobile Ooredoo a donné rendez-vous aux journalistes. Ces derniers ont pu ainsi échanger avec les responsables de cette entreprise autour d'un thé, sous un ciel étoilé et à la lisière de la grande bleue. La discussion menée à bâtons rompus entre quelques confrères et Mrs José Nazario, et Ramdane Djazairi, respectivement Chief Commercial Officer et Directeur Opérationnel des Relations publiques et médias a permis de révéler quelques éléments relatifs à la stratégie et aux ambitions de Ooredoo en Algérie. Ainsi, bien des thèmes ont été abordés comme celui de l'entrée en Bourse, une éventualité non exclue par Ooredoo qui entend aller vers le petit investisseur, pour peu que l'opportunité lui soit donnée.Rétorquant à une observation portant sur le statut d'opérateur privé à 100% qu'est celui de Ooredoo, l'on a rétorqué que ce profil a bien des avantages comme celui de conférer flexibilité, rapidité et indépendance en matière de décision et de choix. La saine concurrence n'a pas été occultée dans cette conversation qui a été abritée par le monument de la basse Casbah. L'ouverture du téléphone fixe à la concurrence a également été citée au fil de l'entretien surtout que ce créneau est déterminant car le fixe c'est de la data à très haut débit, a-t-on observé. Les représentants des médias ont par la suite profité d'une visite guidée du palais qui leur a permis de redécouvrir l'histoire de l'un des plus beaux monuments culturels de la médina d'Alger.

A l'occasion de ce mois sacré, Ooredoo fait profiter le public de soirées d'exception au palais des Raïs-Bastion 23, baptisé pour l'occasion «El Manzah» avec des programmes riches et variés. Il invite donc à découvrir ou à redécouvrir ce joyau architectural de la capitale tout en offrant au public une série d'animations qui s'articule autour de la mise en valeur du patrimoine et de la visite guidée, une manière de réconcilier les citoyens avec les musées. Organisé par l'agence de communication et d'évènementiel La Fabrik Prod, ce concept sponsorisé par Ooredoo, offre l'opportunité de redécouvrir le riche patrimoine historique et culturel algérois tout en partageant l'ambiance particulière des soirées ramadhanesques. Pour ce Ramadhan, une louable initiative a été prise consistant à intégrer dans le staff d'encadrement des personnes trisomiques. Cette initiative vise à encourager leur insertion sociale et professionnelle.