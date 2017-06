APRÈS UNE GRÈVE DE 14 JOURS Retour à la normale à l'Enad de Lakhdaria

La situation a repris son cours normal à l'unité de production des produits d'entretien de Lakhdaria relevant de la filiale Shymica du Groupe Enad et ce, après un mouvement de grève de 14 jours enclenché par les travailleurs pour réclamer «l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles», a fait savoir jeudi un responsable de Shymica. Les 74 travailleurs grévistes ont repris depuis mercredi dernier le travail après 14 jours de grève. Cette reprise est intervenue après une rencontre ayant regroupé les grévistes avec le directeur général de l'Enad, Salhi El Moâtaz, et le wali de Bouira, Mouloud Chérifi, a expliqué à l'APS le directeur des ressources humaines à Shymica, Ali Zâadi. Cette rencontre s'est soldée par un accord entre les différentes parties en vue d'une reprise du travail et la prise en charge des doléances soulevées par les travailleurs grévistes qui ont trait à la restauration et à l'augmentation des salaires, estimés jusqu'ici «insuffisants par rapport au travail qui s'effectue», selon les grévistes. A l'issue d'une assemblée générale, les différentes parties, dont l'inspection du travail de la wilaya, ont réussi à trouver un terrain d'entente en vue de résoudre tous les problèmes dont souffrent les travailleurs. Le directeur général de l'Enad s'est engagé à examiner «avec sérénité» ces doléances et à verser le salaire du mois de juin ainsi que les primes de rendements collectifs et d'encouragement «avant la fête de l'Aïd el-Fitr», a précisé M. Zâadi. Des représentants des travailleurs ont été désignés lors de cette assemblée en vue d'une autre réunion prévue prochainement avec le directeur général du Groupe, a ajouté le directeur des ressources humaines de Shymica.