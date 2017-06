DÉNOUEMENT HEUREUX DU CONFLIT À LA SONELGAZ DE BÉJAÏA Les six délégués révoqués réhabilités

Une volonté claire et nette de baisser la tension en vigueur dans le monde du travail prend forme à Béjaïa. Après la réintégration du délégué syndical, Amar Younsi à Algérie poste, c'est au tour d'une autre société en proie à une contestation depuis plus de 35 jours de vivre le même dénouement. Révoqués définitivement, les six délégués syndicaux de la Société de distribution d'électricité et de gaz de Béjaïa, seront bel et bien réhabilités. Ils reprendront leurs postes de travail dès demain, avons-nous appris d'une source proche de la direction, confirmée par une autre source syndicale, en l'occurrence Nabil Ferguenis du Snapap. La décision a été prise hier à l'issue d'un conclave entre les deux parties sous la direction du wali de Béjaïa. Conséquence: les travailleurs mettent fin à leur grève, qui n'a que trop duré, et reprendront le travail dès aujourd'hui. Cette évolution heureuse est le résultat de l'intervention du premier magistrat de la wilaya qui a réuni hier les deux parties autour de la même table. Hattab Mohamed s'est montré intransigeant quant à l'impératif d'instaurer le dialogue comme voie unique pour dégager des solutions à tous les problèmes. Et c'est justement grâce à ce contact qu'une première solution est arrivée en attendant d'autres à l'avenir. Après plus d'un mois de tension, fait de grève, marche et sit-in, les travailleurs de la SDE ex-Sonelgaz ont fini par avoir gain de cause dans le conflit qui les opposait à leur direction. On croit savoir également que leur syndicat national n'a pas été dissous. La commission des normes du BIT a adopté les résolutions dont celles exigeant du gouvernement algérien de réintégrer tous les suspendus ou révoqués dans le cadre syndical et le respect de la convention 87, de répondre et accepter les dossiers déposés pour création des syndicats autonomes, y compris pour les travailleurs étrangers et enfin la non-dissolution du Snategs. Il en est de même pour la résolution liée à l'acceptation d'une commission de concertation directe avec les partenaires. Le gouvernement algérien a protesté contre ses résolutions jugées «injustes» et a demandé leur révision, selon le Snapap.