LUTTE CONTRE LA DROGUE 45 narcotrafiquants arrêtés dans plusieurs wilayas du pays

uarante-cinq narcotrafiquants ont été arrêtés par les forces de police lors d'interventions menées à Alger, Skikda, Constantine, Tlemcen et Ouargla, ayant permis la saisie de plus de huit kg de kif traité, des psychotropes et des armes blanches, a indiqué hier un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn). «Dans le cadre des efforts de la Dgsn visant à resserrer l'étau sur les réseaux criminels qui menacent la sécurité du citoyen et de ses biens, les forces de police relevant des sûretés de wilayas d'Alger, de Skikda et de Constantine ont effectué des descentes ciblant, notamment, les points noirs et les lieux suspects, qui se sont soldées par l'interpellation de 43 individus impliqués dans des délits punis par la loi (possession, trafic de stupéfiants et de psychotropes, et port d'armes blanches prohibées)», précise le communiqué.

«Lors de ces interventions, les services de police ont récupéré plus de six kg de cannabis traité, 232 comprimés de psychotropes et neuf armes blanches. Dans des opérations distinctes, les éléments de police relevant de la wilaya de Tlemcen et de Ouargla ont interpellé deux individus et ont saisi près de deux kg de cannabis traité», ajoute la même source.