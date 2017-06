ORAN 58 immigrants clandestins interceptés

Pas moins de 58 clandestins dont huit de nationalité malienne, qui tentaient une aventure en mer, ont été interceptés jeudi dernier au nord de Cap Falcon (Aïn El Turck), par les unités des gardes-côtes d'Oran, a t-on appris hier de ce corps de sécurité. Ces immigrés clandestins, parmi lesquels quatre femmes enceintes et cinq mineurs, qui ont tenté leur aventure par groupes à bord de trois embarcations, deux pneumatiques et une en polyester, ont été interceptés par les unités des gardes-côtes d'Oran à six miles au nord de Cap Falcon (Aïn El Turck), a indiqué la même source. Profitant d'une mer calme, ces «harraga» avaient pris le départ depuis des plages voisines de la commune d'Aïn El Turck, avant d'être interceptés par les unités des gardes-côtes d'Oran, a ajouté la même source.