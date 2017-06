ZONE INDUSTRIELLES Une cartographie de l'Ouest du pays

La Bourse de sous-traitance et de partenariat de l'Ouest (Bstpo), basée à Oran, s'attelle à l'élaboration d'une cartographie des implantations industrielles, a-t-on appris du président de cette association régionale à but non lucratif. «La cartographie a pour objectif, à terme, de booster le développement de la sous-traitance au niveau des 13 wilayas couvertes par la Bstpo», a précisé Rachid Bakhchi à l'occasion d'une rencontre sur «l'environnement financier de la petite et moyenne entreprise», tenue jeudi soir à Oran. «Cette initiative permettra de recenser avec précision l'emplacement des différents pôles et entités du secteur industriel et ce, à l'effet de mieux cerner les besoins des acteurs économiques et de répondre avec efficience à leurs attentes par le biais du partenariat», a expliqué le président de la Bstpo.