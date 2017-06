LA MINISTRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE L'A ANNONCÉ JEUDI Un Guide de protection des personnes âgées

Par Abdelkrim AMARNI -

Protection de cette catégorie vulnérable de la population contre la négligence

La famille et l'Etat protègent les personnes âgées, dit la Constitution.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia a donné jeudi à Alger le signal pour la publication d'un «Guide de protection des personnes âgées de la négligence et de la maltraitance» sur le site Web de son département ministériel.

Ce «Guide» de protection des personnes âgées contre la négligence et la maltraitance, qui vient d'être publié sur le site Web du ministère, vise à faire connaître les programmes et références religieuses et juridiques en sus des mesures nationales et internationales pour la prévention et la protection de cette catégorie vulnérable de la population contre la négligence, a indiqué Ghania Eddalia qui effectuait jeudi une visite au Centre des personnes âgées de Dély Ibrahim (Alger). La ministre a rappelé dans ce même ordre d'idées les efforts déployés par l'Etat pour protéger cette catégorie, des efforts qui, a-t-elle dit, ont été couronnés par la voie constitutionnelle de leurs droits, ce, à la faveur du dernier amendement de la Constitution lequel stipule dans l'un de ses articles que «La famille et l'Etat protègent les personnes âgées». L'Assemblée générale des Nations unies a désigné en décembre 2011, le jour du 15 juin de chaque année, «Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées».

L'Algérie a été parmi les premiers pays à se distinguer dans ce domaine, en promulguant en 2010, la loi relative à la protection des personnes âgées contre la négligence et la maltraitance, a relevé la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme qui a partagé un iftar convivial et chaleureux avec les résidents du Centre.

La loi a instauré la médiation familiale et sociale en vue de maintenir la personne âgée dans son milieu familial à travers le recours au règlement des litiges familiaux. Elle a également promulgué l'octroi d'un soutien aux descendants qui prennent en charge leurs ascendants.

Après avoir souligné l'impératif de consentir davantage d'efforts pour le maintien ou la réintégration des personnes âgées dans le milieu familial, Ghania Eddalia a appelé les fonctionnaires des centres d'accueil des personnes âgées, au nombre de 29 répartis dans 25 wilayas du pays, à redoubler d'efforts au vu de la particularité de leurs tâches de solidarité et d'assistance vouées aux personnes âgées.