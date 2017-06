NOUVELLE GARE MARITIME DE BÉJAÏA Mise en service partielle à la fin du mois

Par Arezki SLIMANI -

La nouvelle gare routière de Béjaïa sera partiellement opérationnelle dès le 30 du mois en cours. La décision a été prise par le wali Mohamed Hattab, lors d'une visite d'inspection effectuée sur les lieux pour s'enquérir de l'état d'exécution des recommandations émises lors de la réunion tenue au niveau de l'EPB la semaine dernière et décidées en présence de deux directeurs centraux du ministère des Transports. c'est ce qu'a indiqué hier un communiqué de la wilaya de Béjaïa. «Parmi les décisions prises en commun accord, et après avoir réuni toutes les conditions nécessaires, la mise en service partielle de la gare maritime le 30 juin 2017», précise-t-on dans le même comssmuniqué.

La gare maritime de Béjaïa connaît un taux d'avancement des travaux de 87%. Elle est alignée aux standards internationaux, et réalisée sur deux sites qui seront liés par deux passerelles. Elle est dotée de moyens permettant de répondre aux besoins du flux de voyageurs. Elle peut contenir 500 touristes et dispose d'un espace pour 400 voitures. Concernant les formalités, le temps consacré n'excéderait pas 2 heures. La nouvelle gare disposera d'un parking d'une capacité de 350 voitures, d'un centre commercial et autres locaux. Cette mise en service va certainement améliorer les conditions d'escale et d'accueil des passagers et le transit de leurs véhicules.

A noter que cette infrastructure a été mal perçue par les protecteurs de l'environnement et des vestiges historiques jugeant que «celle-ci défigure tout un paysage historique avec ses vestiges témoins d'un passé glorieux pour la ville de Béjaïa». Mais peut-on finalement faire des omelettes sans casser les oeufs?.